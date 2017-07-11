РФ знову погрозила жорсткою відповіддю на закриття її дипкомплексів у США

Про це заявило російське МЗС





Москва заявляє про готовність дати жорстку відповідь Вашингтону - в зв'язку із закриттям російських дипломатичних маєтків у США.



Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте не подав жодних деталей.



Виступаючи по каналу «Супутник», його заступник Сергій Рябков зазначив, що розглядаються різні варіанти відповіді, підкресливши втім, що жорстка реакція «підготовлена».



Нагадаємо, що в кінці грудня 2016 року президент Обама підписав розпорядження про висилку з США 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних дачних комплексів на Східному узбережжі США у відповідь на втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

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