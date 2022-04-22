Росія може відрядити понад тисячу «вагнерівців» для боїв на сході України – НАТО

Росія застосовує найманців приватної військової компанії «Вагнера» на сході України і може залучити до боїв понад тисячу цих військових – про це сказав на брифінгу 22 квітня високопоставлений чиновник НАТО, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми вже бачили, що російська приватна військова компанія «Вагнера» діє на сході України, і ми очікуємо, що вони відрядять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операції. І є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій у інших місцях, наприклад, в Африці чи в Сирії», – припустив співрозмовник журналістів.

При цьому він зазначив, що, поки Москва залучає, зокрема, найманців (в тому числі іноземців), аби поповнити втрати, наразі неясно, які ці групи будуть інтегруватися у російські підрозділи, які перебувають в Україні, і як це вплине на їхню бойову ефективність.

Говорячи загалом про ситуацію в Україні, посадовець озвучив думку, що Володимир Путін «припустився серйозних прорахунків».

«Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи до святкувань річниці Дня перемоги 9 травня. І це може вплинути на те, наскільки швидко та під яким тиском вони намагатимуться здійснювати свої операції перед цим днем», – додав він.

При цьому представник Альянсу вказав на логістичні складнощі російської армії, а також відсутність імпульсу для руху вперед та низький моральний дух.

За даними НАТО, наразі Росія має понад 80 батальйонних тактичних груп в Україні. Поточні дії Росії на Донбасі, де її війська намагаються просуватися в бік Краматорська, вказують на майбутні ще більш агресивні операції.

Як зазначив чиновник, Росія також зберігає високий рівень активності в повітрі, намагаючись підтримувати свій наступ, зокрема, знищити українську протиповітряну оборону. Попри відступ російських військ із Київської області, зберігається загроза ударів по всій Україні.

«Поновлені зусилля на Донбасі призведуть до того, що Росія розгорне кампанію, яка, на мою думку, буде дуже схожа на звичайні бої, які насправді йдуть корінням до Першої і Другої світових війн. Набагато важче обладнання, інша місцевість, набагато більш відкрита. Але це також місцевість, на якій українці вже кілька років воюють на закріплених позиціях проти підтримуваних Росією сепаратистів. Отже, це буде інакше, я думаю, за своєю природою та інтенсивністю. Але я думаю, що рівень насильства буде таким же з точки зору того, що зазнаватиме ударів, побічної шкоди, якої зазнає цивільне населення», – припустив він.

Посадовець НАТО вказав на те, що російські війська досі зв’язані осадою Маріуполя, де «сконцентрований опір українців жорстко випробовує російські сили».

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби тривали зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках уздовж всієї лінії зіткнення. Російські війська вдавалися до штурмових дій у напрямку Слов’янська, закріпилися в Лозовому. Триває їхнє закріплення та перегрупування в районах Зеленої Долини та Кремінної.