Навчання "Запад-2021" несуть загрозу не лише Україні - експерти

"Росія повинна поводитися передбачувано і прозоро. Ми уважно стежимо за навчаннями «Запад». І раніше ми бачили, що кількість військ, які брали участь у навчаннях, значно перевищувала оголошену кількість", - заявив Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО.

Попередні військові навчання "Запад" відбулись у 2017 році. Експерти кажуть, що цього разу вони є значно масштабнішими, а рівень інтеграції російських та білоруських військ - значно вищим.

"Однією з явних цілей навчань "Запад-2021" є розвиток російсько-білоруських військ регіонального угрупування. Росіяни сподіваються інтегрувати російські та білоруські бойові підрозділи дуже глибоко, аж до об'єднаних батальйонів", - каже Джордж Баррос, аналітик "Інституту дослідження війни".

Росіяни сподіваються інтегрувати російські та білоруські бойові підрозділи дуже глибоко, аж до об'єднаних батальйонів

Зараз режим Лукашенка набагато більш залежний від Кремля. Це збільшує загрозу на північних кордонах України, кажуть експерти.

"Оскільки ми констатуємо більш глибоке занурення Білорусі в політичну залежність від Російської федерації, ми вже не можемо говорити про Білорусь, яка є нейтральною в російсько-українській війні, і звичайно, це породжує нові ризики", - говорить Юрій Кочевенко, військовий експерт, ветеран.

На думку Юрія Кочевенка, зараз рівень загрози не знизився порівняно із весною - коли Росія скупчувала свої війська поблизу кордонів з Україною. Щоб підготуватись до різних сценаріїв, Україна та союзники наприкінці вересня проведуть власні спільні навчання “Об’єднані зусилля 2021”. До них приєднаються 15 країн, в тому числі США.

"Якщо навчання "Запад-2021" пройдуть і російські війська повернуться до місць своєї постійної дислокації, ми просто добре потренуємося з нашими партнерами. Але в разі якщо комусь в Кремлі на думку спаде використати цю ситуацію, щоб пошантажувати Україну і світ, то ми будемо готові до адекватної відповіді на відповідні провокації", - відзначає Кочевенко.

Реакція Сполучених Штатів на можливі провокації Росії має бути щонайменше такою ж, як і навесні цього року, переконаний колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Президент Байден і вся його адміністрація - Держсекретар, Міністр оборони, Радник з питань національної безпеки, глава Об'єднаного комітету начальників штабів - всі були дуже активними й телефонували своїм колегам у Києві", - відзначає Тейлор, - "І після того, як президент Байден зателефонував Зеленському, він також зателефонував Путіну і сказав відступити". Як відзначає Тейлор, президент Байден і вся його адміністрація мають бути знову готові зробити те саме для захисту України".

Експерти зазначають, що навчання "Запад-2021" несуть загрозу не лише Україні. Вони загрожують безпеці Польщі та Балтійських країн - до західних кордонів Білорусі з Євросоюзом Росія перекинула зенітні установки С-300 та винищувачі Су-30.

Нам тут варто розуміти - всьому цивілізованому світу - і Україні, і Польщі, і Литві, і Латвії, і Сполученим Штатам, і Великобританії - що ми тут в одному човні

"Це розгортання - частина створення спільного навчального центру протиповітряної оборони у Гродно, прямо на кордоні з Польщею та Литвою. Путін і Лукашенко погодилися створити його в березні 2021 року. І ці підрозділи, ймовірно, залишаться в Білорусі після закінчення навчань "Запад", - говорить Джордж Баррос, аналітик Інституту дослідження війни.

"Нам тут варто розуміти - всьому цивілізованому світу - і Україні, і Польщі, і Литві, і Латвії, і Сполученим Штатам, і Великобританії - що ми тут в одному човні. Російська агресія не зупиниться на Україні", - відзначає Юрій Кочевенко, військовий експерт, ветеран.

Загрозу нових провокацій у Європі сприймають серйозно. Через міграційну кризу та військові навчання “Запад” Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Раніше до таких кроків вдались також Литва та Латвія.

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