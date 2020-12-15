Помпео заявив, що Росія сіє хаос у Середземномор'ї

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив із заявою про російський вплив в Середземноморському регіоні, відповівши на коментарі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Глава російської дипломатії, виступаючи цього місяця в рамках Середземноморського діалогу, звинуватив США в політичних іграх в Середземномор'ї і затягуванні призначення нового спеціального представника генерального секретаря ООН в Лівії.

Раніше Лавров також висловив занепокоєння з приводу нарощування сил НАТО, включно із США на Сході Середземномор'я. Росія має базу у сирійському Тартусі.

«Сумно і неконструктивно, що пан Лавров знову перекручує факти і намагається переписати історію», - зазначив Помпео.

«Сполучені Штати активно працюють з союзниками і партнерами в Східному Середземномор'ї для забезпечення більшої стабільності, безпеки і процвітання, - підкреслив він. - У Лівії США підтримують формування інклюзивного уряду, який зможе забезпечити безпеку країни та задовольнити економічні та гуманітарні потреби лівійського народу. Наша головна мета як і раніше полягає в тому, щоб привести лівійські сторони до узгодженого та інклюзивної політичного рішення за сприяння ООН в рамках Форум політичного діалогу Лівії. Нам потрібна наділена відповідними повноваженнями Місія ООН, здатна досягти цієї мети. З цією метою США спільно з нашими партнерами по Раді Безпеки працювали над зміцненням системи ООН і створенням посади спеціального посланця ООН і додаткового координатора Місії ООН по підтримці в Лівії (МООНПЛ) в рамках продовження мандату МООНПЛ на 2020 рік. Росія і Китай стали єдиними членами РБ ООН, які утрималися при голосуванні щодо резолюції Ради Безпеки про продовження мандата МООНПЛ».

«Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я, використовуючи різні методи для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету і сіяння хаосу, конфліктів і розколу в країнах по всьому регіону, - констатував Помпео. - У Сирії Росія підтримує режим Асада, чия війна проти власного народу посилила регіональну нестабільність, привела до затяжної гуманітарної кризи та вимушеного переміщення половини населення. У 2018 року російські дипломати були вислані з Греції у відповідь на спроби перешкодити укладанню Преспанскої угоди і втручання у справи грецької православної церкви. Заможні росіяни, багато з яких пов'язані з Кремлем, відмивають мільярди доларів через Республіку Кіпр і Мальту, викликаючи спотворення на внутрішніх ринках цих країн і поширюючи корупцію».

У грудні речниця МЗС Росії Захарова заявила, що Росія має намір "продовжувати роботу із партнерами по Формату Астани (дипломатичний процес щодо Сирії за участі Росії, Туреччини та Ірану - прим. ГА ), щоб заохотити сторони у Сирії до початку конструктивного діалогу в інтересах їх зближення та формулювання спільного бачення майбутного країни"

«У Лівії Росія підтримала напад на столицю Тріполі, що привело до загибелі мирних жителів і підірвало зусилля ООН по встановленню миру в країні, - нагадав держсекретар. - Вона також продовжує порушувати ембарго ООН на постачання зброї; заблокувала санкції Ради Безпеки щодо Мохамеда аль-Кані і угруповання «Каніят», викритого у численних кричущих порушеннях прав людини; друкувала фальшиві лівійські динари, тим самим дестабілізуючи лівійську економіку; і продовжує розпалювати конфлікт руками підконтрольного їй воєнізованого формування «Група Вагнера». Звільнення лівійським урядом двох бійців «Групи Вагнера», викритих у підриві політики Лівії, - черговий приклад того, що Росія використовує для просування своїх інтересів найманців і політичні махінації, а не відкриті демократичні засоби. Цей список можна продовжити. Усі ці дії прямо демонструють, що якщо хто і грає в політичні ігри і намагається гальмувати прогрес в регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє виключно у власних інтересах і на шкоду всьому регіону».

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