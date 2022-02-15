Росія проігнорувала зустріч членів ОБСЄ на запит України 

Росія не з'явилася на зустріч країн-членів ОБСЄ, яку скликала Україна, щоб заслухати пояснення про накопичення Росією військових сил біля українських кордонів.

“З жалем і прикрістю, але напевне очікувано, Російська Федерація сьогодні відсутня. Росія не лише відмовилася визнати правомірне занепокоєння України щодо своєї безпеки, але відмовилася навіть брати участь в одному з основних компонентів ОБСЄ щодо режиму зниження ризиків.

Більш того, Росія охарактеризувала запит України задіяти заходи зі зменшення ризиків, що передбачені Віденським документом і на які погодилася сама Росія, як “неприйнятні” та “провокацію”, - заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

В неділю, 13 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна скликає зустріч із державами-учасницями ОБСЄ, щоб заслухати Росію про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та в Криму.

За Віденським документом, 57 членів ОБСЄ на запит однієї з держав-учасниць зустрічаються, щоб поділитись інформацією про надмірну активність їхніх військ, якщо така спостерігається. Місія США в ОБСЄ тоді підтримала запит України на цю зустріч.

“Хоча Росія відсутня, тим не менше, ми спрямовуємо свої питання до архіву”, - зазначив Майкл Карпентер і перелічив питання, з якими США та Україна мали намір звернутись до Росії.

Серед іншого, від Росії вимагають доповісти про місця військових операцій, коли планується завершення масштабних військових дій, яка кількість і види військових формувань та частин задіяні, а також коли російські військові підрозділи планують повернутись до місць постійної дислокації.

Як повідомляв "Голос Америки", у Росія заявили про початок відведення частини військ до постійних місць дислокації. У США та НАТО поки не побачили доказів цих заяв.

Росія заперечує, що планує напад на Україну, та вимагає гарантій нерозширення НАТО.

У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія на власній території буде робити все, що вважає за необхідне, для забезпечення власної безпеки. Лавров також назвав "параноїдальними спекуляціями" заяви про можливість того, що російсько-білоруські навчання можуть стати частиною плану вторгнення в Україну.

Як повідомляється, Лавров також заявив, що буцімто у разі відмови Києва від вступу до НАТО, у Європі відчули би полегшення.