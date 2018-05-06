Держдеп пов'язав масові затримання протестувальників у Росії із сумнівами Путіна у власній легітимності

США засуджують затримання сотень мирних протестувальників у Росії і закликають до їх негайного звільнення

Лідери, які переконані у власній легітимності, не вдаються до арештів мирних протестувальників. Про це, коментуючи затримання сотень мітингарів у Росії, заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"США засуджують затримання сотень мирних протестувальників у Росії і закликають до їх негайного звільнення. Лідери, які впевнені у власній легітимності, не вдаються до арештів мирних опонентів за протести", - заявила Науерт через свій офіційний Twitter.

5-го травня, за два дні, до офіційної інавгурації Володимира Путіна на новий президентських термін, у Росії пройшли демонстрації його противників. Мітинги проводили під гаслом "Він нам не цар". За оцінками російських правозахисників, загалом під час акцій у 21 російському місті у суботу затримали 1230 людей.

У неділю в уряді Росії заявили, що більшість затриманих у ході протестів у столиці Росії, Москві відпущені.

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