Шукаємо сфери співпраці з Росією, але не закриватимемо очей на її дії, зокрема в Україні – Держдеп

Питання надання Україні летального оборонного озброєння залишається на столі, і більше щодо цього нічого сказати не можу - речниця Гедер Науерт

Американська влада не закриватиме очей на протиправні дії Кремля щодо України.

Про це під час брифінгу 3 серпня заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

Вона зазначила, що США «обмірковують відповідь» на недавнє рішення Росії скоротити штат американських дипломатичних місій в країні і закрити об'єкти дипломатичної власності.



Про які саме заходи може йти мова вона не уточнила.



«Адміністрація розмірковує про відповідь, так, - сказала Науерт. - Я знаю, що ми обговорюємо різні варіанти і виробляємо план, але поки що ми не готові».



Росія минулого тижня заявила, що скоротить штат американських посольств і консульств в Росії на 755 людей, і закрила доступ до американської дипломатичної дачі в Підмосков'ї і складу.



Цей крок став відповіддю на грудневе рішення екс-президента Барака Обами вислати з країни 35 російських дипломатів і закрити російські дипломатичні дачі в Меріленді і Нью-Йорку в зв'язку з російським втручанням в минулорічні вибори в США.



Науерт додала, що США шукають сфери можливої співпраці з Росією.



«Ми не ставимо хрест на цих відносинах, ми безумовно шукатимемо сфери для взаємного співробітництва, але зараз напружений момент», - сказала вона.

«Це прямий ефект від дій в Росії і деяких речей, які вона вчинила. Ми хочемо знайти сфери співпраці і поліпшити відносини з Росією, де ми можемо, тому що вона також є ядерною наддержавою, але це не означає, що ми закриємо очі на деякі з поганих дій, до яких вона причетна, зокрема щодо України», - наголосила Науерт.

Вона зазначила, що наразі ситуація в Україні є надзвичайно складною проблемою, тож США надалі притягатимуть до відповідальності за це Кремль. У справі України, США недавно призначили спеціального представника Курта Волкера. Для американської влади важливо повернути Україні суверенітет і територіальну цілісність, - сказала речниця.

Далі Науерт зазначила, що Сполучені Штати продовжують розглядати питання про надання Україні оборонних летальних озброєнь.

«Ми ще не надавали Україні оборонної зброї, але і не відкинули можливості зробити це. Цей варіант залишається на столі, й більше щодо цього я нічого сказати не можу», - заявила на брифінгу у Державному департаменті речниція відомства Гедер Науерт.

Дивіться також: Законопроект про зміни правил отримання «зеленої картки»: хто може підпасти під обмеження?