Росіяни втручались у вибори США, але більше не будуть – сенатор після візиту до Росії

Росіяни спростовували, що вони це робили (втручались у вибори – ред. ГА). Я їм не повірив, - говорить Гаффінс

Про це повідомляє видання Dallas News. Сенатор від Техасу Дон Гаффінс повернувся до США після триденного візиту до Росії разом із групою законодавців, яку очолював сенатор Ренд Пол. За його словами, російські високопосадовці пообіцяли не втручатись у майбутні вибори США. Також, наголошує сенатор Гаффінс, росіяни спростовували втручання у вибори 2016 року, але він їм не повірив.

"Росіяни спростовували, що вони це робили (втручались у вибори – ред. ГА). Коли я їх питав, я сформулював питання таким чином – чи погоджуються вони, що ані Росія, ані її агенти не втручались у наші вибори. І вони погодились", - говорить сенатор Гаффінс. "Я їм не повірив", - додає він.

Незважаючи на недовіру до заяв Кремля про невтручання у попередні вибори, Гаффінс переконаний, що росіяни схильні дотриматись слова і не втручатись в американські вибори в майбутньому.

"У заяв росіян є підґрунтя, бо вони мають когось послухати. Чим більше людей вони почують з цього приводу, тим кращою буде комунікація з більших проблем і тим більше вірогідність, що росіяни слухатимуть", – говорить Гаффінс. На думку сенатора, російська сторона під час переговорів виглядала стурбованою поганим станом стосунків між Вашингтоном і Москвою.

"Я був в Росії, щоб переконати їх в тому, що не в їх інтересах втручатись у наші вибори. Якщо вони хочуть кращої комунікації, то втручання у вибори не піде їй на користь. Я думаю, що вони це вже розуміють", - заявляє сенатор.

Сенатор Ренд Пол, який очолював візит групи законодавців до Росії, в понеділок, 13 серпня, написав в Twitter три факти про їх поїздку до Москви: не було витрачено грошей з податків, відбулись зустрічі як з представниками влади, так і опозиції, цілями візиту були діалог та добра воля, спільна мета – мир між країнами.

Нагадаємо, Ренд Пол минулого понеділка запросив російських законодавців відвідати Вашингтон після того, як провів переговори в Москві з парламентарями та пообіцяв перешкодити новим санкціям проти Росії.

Вранці 8-го серпня сенатор Ренд Пол заявив, що передав Путіну листа від Трампа. "Було честю для мене передати лист від президента Трампа адміністрації президента Путіна. У листі йдеться про важливість подальшого зближення в різних сферах, зокрема у протидії тероризму, законодавчому діалозі та культурних обмінах", – написав сенатор у пості в Twitter.

Про лист Трампа до Путіна стало відомо за місяць після зустрічі президентів у Гельсінкі, розкритикованої як демократами, так і республіканцями.

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