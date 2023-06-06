Спроба Росії уповільнити контрнаступ ЗСУ — експерти про підрив Каховської дамби

Підрив дамби на Каховській ГЕС перерозподіляє сили на полі бою і може вплинути на контрнаступ України, вважає президент Фонду Джеймстаун Ґлен Говард.

“Підрив дамби в Новій Каховці продемонстрував, що у Путіна ще є варіанти, і він може повернути собі ініціативу в цій війні,” — заявив Говард.

Експерт розповів Голосу Америки, що підірвавши Каховську ГЕС і спричинивши повінь, росіяни створили гуманітарну катастрофу, аби уповільнити чи стримати українські контрнаступальні плани на південному напрямку, зокрема, у Бердянську, Мелітополі і Токмаку. Раніше експерти говорили, що саме ці населені пункти є ймовірними цілями для контрнаступу Збройних сил України.

“Поки незрозуміло, як це вплине на плани українців, і чи буде це тимчасова затримка контрнаступу. Але я бачив інформацію про те, що Україна накопичувала багато човнів для перетину Дніпра, і зараз постає серйозне питання, чи є у них достатньо човнів, щоб проводити такі операції,” — додав Говард.

Про те, що підрив Каховської ГЕС сповільнить контрнаступ на Херсонщині, пише й редактор видання The Independent Кім Сенгупта. За його словами, українські військові мали б використовувати маршрути вздовж дамби для транспортування бронетехніки та важкої техніки. Посилаючись на власні джерела, він повідомляє, що українські військові також планували висадитися на островах нижче за течією Дніпра, де вже відбуваються зіткнення.

“Затоплення цих шляхів, ймовірно, уповільнить атаки українців навколо Херсона, оскільки потрібно змінити тактичні плани та перемістити війська й озброєння — хоча зараз українські сили мають достатньо можливостей, щоб відкоригувати плани й продовжувати контрнаступ,” — пише редактор The Independent.

Крім цього, підрив Каховської ГЕС може передувати відступу російських військ із півдня України, попереджають експерти. Сенгупта зауважує, що в минулому радянська Росія вже здійснювала такі дії в Україні — підірвавши Дніпровську ГЕС під час відступу 1941 року.