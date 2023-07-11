Керівництво НАТО і України про "позитивний сигнал" щодо членства в Альянсі. Розбіжності тривають

Керівництво НАТО і України по-різному тлумачать "позитивний сигнал", який НАТО Збирається послати Україні під час саміту Альянсу, що розпочався у Вільнюсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам перед початком зустрічей, що НАТО надішле "чітке повідомлення, позитивне повідомлення" щодо просування України до членства в альянсі.

"Ми надішлемо чітке повідомлення, позитивне повідомлення щодо шляху вперед. Текст спільного комюніке буде оприлюднено через кілька годин сьогодні, коли всі союзники погодять текст. Але я очікую, що союзники погодяться з таким посланням, у якому вкажуть чітко на необхідність наближення України до НАТО, наголосять на тому, що їхні сили оперативно сумісні, з (появою) Ради НАТО-Україна, а також скасуванням вимог щодо Плану дій щодо членства. Йдеться про наближення України до членства в НАТО, яке буде надзвичайно важливим для України, а також демонструє єдність і силу послання, яке союзники по НАТО надсилають Україні", – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Литві.

Тим часом президент України Володимир Зеленський поскаржився на "відсутність готовності" запросити Україну приєднатися до НАТО, посилаючись на повідомлення про обговорення щодо комюніке. Він також обурився тим, що "певні формулювання обговорюються без України".

За словами Зеленського, відсутність чітких формулювань сигналізує про "слабкість" і дає можливість Росії "продовжувати свій терор".

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України, – заявив Зеленський. – Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість".

Про це Зеленський написав у Twitter по дорозі до Вільнюса.

Як зауважує британський часопис Guardian, джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер завдяки жорсткій публічній дипломатії намагається в останню хвилину вплинути на текст фінальної декларації або комюніке саміту до закриття зустрічі в середу.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що на очікуваній зустрічі у Вільнюсі президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зможуть скоординувати "всі аспекти" підтримки – військової, економічної та "продовження роботи над демократичними реформами в Києві".

"Сполучені Штати залишаються провідним партнером з підтримки України, а також з підтримки президента Зеленського та українського народу у їхній відважній обороні своєї батьківщини. Тож можливість скоординувати всі аспекти, нашу військову підтримку, нашу економічну підтримку, продовження роботи над демократичними реформами в Києві - президент Байден завжди скористається цією можливістю, і він з нетерпінням чекає наповненої розмови з президентом Зеленським про усі ці питання", – заявив Салліван.

Говорячи конкретно про майбутній вступ України до НАТО, Салліван сказав, "звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору".

"Стосовно того, що буде чітким сигналом, звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору. Президент Байден матиме можливість поговорити з ним як протягом їхніх двосторонніх зустрічей, так і на полях завтрашньої зустрічі. Ми тісно консультувались протягом тривалого часу. Я думаю, що те, що випливе з Вільнюського в комюніке, буде тим, що Україна зможе сприйняти як позитивний сигнал щодо питання про майбутній шлях України до членства", – сказав Салліван.

Україна, яку підтримують у цьому країни Центральної та Східної Європи вважає, що членство в НАТО є єдиною гарантією її безпеки, яка може запобігти тому, щоб Росія не вдалася до нападу на Україну в майбутньому, але США та деякі інші члени альянсу побоюються, що дозвіл Україні приєднатися в майбутньому може бути витлумачений Москвою як ескалація.