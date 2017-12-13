Заступник міністра юстиції США звітує у Конгресі про хід «російського розслідування»

У центрі уваги конгресменів - неупередженість розслідування і гарантії його успішного завершення





Заступник міністра юстиції США Род Розенстайн дає в середу свідчення на слуханнях в Юридичному комітеті Палати представників. У центрі уваги законодавців - кероване спецпрокурори Робертом Мюллером розслідування втручання Росії в президентські вибори в США.



Як відзначають американські ЗМІ, низка конгресменів-республіканців стурбовані тим, що вони називають «антитрампівським» нахилом в розслідуванні, тоді як демократи вимагають запевнень в тому, що розслідування буде захищено від будь-яких можливих спроб зупинити його або звільнити спецпрокурора.



Виступ Розенстайна проходить незабаром після того, як Мін'юст передав Конгресу сотні СМС-повідомлень, пов'язаних з агентом ФБР, недавно відстороненим від керованого Мюллером розслідування за неодноразові вирази ворожості до Трампу під час передвиборчої кампанії і, пізніше, в період перебування Трампа на посаді президента.

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