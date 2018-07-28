"Рожевий податок": товари для жінок безпідставно коштують дорожче, ніж аналогічні для чоловіків

"Рожевим податком" називають різницю у вартості співставних, або ж ідентичних товарів для жінок і чоловіків. Продукти, націлені на жінок, зазвичай дорожчі, ніж ті, що призначені для протилежної статі.

Згідно з дослідженням, проведеним Департаментом споживчої політики штату Нью-Йорк, найпоширеніші приклади можна знайти серед товарів особистої гігієни.

У більшості найбільших роздрібних торговців жіночі бритви та картриджі для бритв коштують в середньому на 11 відсотків більше, ніж чоловічі, а різниця для шампунів і кондиціонерів сягає 48 відсотків при порівнянні, повідомляє ABC News.

Різниця виходить далеко за межі предметів особистої гігієни та споживчих товарів.

У 2014 році президент Барак Обама зауважив: «Я не знаю, чому блузка Мішель коштує більше, ніж моя сорочка», говорячи про послуги хімчистки, повідомляє The Washington Post.

Жінки платять майже вдвічі більше за хімчистку, в середньому 4,95 долара за сорочку, порівняно з середнім показником для чоловіків 2,86 долара

Окрім того, в дослідженні, опублікованому газетою, встановлено, що жінки платять майже вдвічі більше за хімчистку, в середньому 4,95 долара за сорочку, порівняно з середнім показником для чоловіків 2,86 долара.

Зараз у США не існує жодного всеосяжного федерального закону, який би явно забороняв такі розбіжності за гендерною ознакою.

У рамках законодавчої пропозиції – «Закону про скасування рожевого податку» – йдеться про повноваження для адвокатів подавати цивільні позови від імені постраждалих споживачів, передає ABC News.

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