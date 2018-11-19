«Рожевий податок»: жінки витрачають більше, ніж чоловіки, на транспорт у Нью-Йорку

Жінки у Нью-Йорку витрачають у середньому на 26-50 доларів на місяць більше на транспортування, ніж чоловіки, з міркувань безпеки. Різниця зростає до 100 доларів на місяць, якщо жінка здійснює догляд за дітьми. На рік сума складає 1200 доларів. Про це повідомляє видання Wired.

Ці цифри подані у звіті, оприлюдненому дослідниками Центру транспорту Рудіна Нью-Йоркського університету, щодо «Рожевого податку», або гендерної дискримінації цін, вбудовану в транспортну систему міста.

29% жінок заявили, що не користуються громадським транспортом пізно ввечері, в порівнянні з 8% чоловіків

«Цей проект походить з огляду на рух #MeToo («Я Теж»), – пояснює Сара Кауфман, доцент з Центру Рудіна, яка вивчає транспортні технології та працювала над доповіддю. – Це змусило мене думати про щоденні проблеми, з якими стикаються жінки у великих містах».

Опитування показує, що негативний досвід, пов'язаний із громадським транспортом, призвів до того, що багато жінок вибирають інші варіанти транспортування, ніж чоловіки. 75% опитаних жінок заявили, що зазнали переслідувань або крадіжок у громадському транспорті, у порівнянні з 47% чоловіків.

І вони відповіли інакше: 29% жінок заявили, що не користуються громадським транспортом пізно ввечері, в порівнянні з 8% чоловіків. І вони витрачають кошти по-іншому: 42% жінок заявили, що пізно ввечері відчувають себе найбезпечніше, якщо замовляють послуги Uber або Lyft, що майже завжди дорожче, ніж транзитний квиток. Тільки 15% заявили, що краще відчувають себе в громадському транспорті.

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Тягар витрат падає зі ще більшою вагою на людей, які доглядають за дітьми, і дослідження показує, що приблизно три чверті таких людей – це матері.

«Дуже важко добиратися по місту з дітьми, навіть як працездатна особа, особливо з кількома дітьми», – написав один із опитаних.

Звіт базується на відповідях із веб-опитування, яке містить 33 запитання про щоденні проблеми транзиту

Спробуйте нести дитячий візок по сходах на одній з 355 станцій метро в Нью-Йорку, на яких немає ліфтів, і ви зрозумієте, чому багато батьків намагається уникати масового транспорту, зауважує видання. Більшість опитаних, які заявили, що часто їздять містом із дітьми, щомісяця витрачають на 76 доларів більше на транспортування.

Звіт базується на відповідях із веб-опитування, яке містить 33 запитання про щоденні проблеми транзиту. На запитання відповіло майже 550 людей, з них більше половини – жінки.

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