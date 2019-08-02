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Україна

США подарували Україні техніку для розмінування Донбасу

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Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Автомобілі, металодетекори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину. Там рятувальники очищуватимуть територію, забруднену вибухонебезпечними залишками війни.

На полігоні під Києвом рятувальники демонструють вибуховий пристрій, який знайшли в 2014 році в Слов’янську. Він був захований неподалік тролейбусної зупинки. Натискаєш на кнопочку - і лунає вибух. МНСники кажуть, що різноманітними вибуховими предметами просто засіяні поля на Донбасі.

М’які дитячі іграшки з гранатою всередині, пачки цигарок, нафаршировані вибухівкою, та поля, засіяні протитанковими й протипіхотними мінами. 1700 вбитих і поранених цивільних за п’ять років російської агресії – така статистика нещасних випадків.

За урядовими оцінками, 7 тисяч квадратних кілометрів залишається забрудненими мінами. І це лише на підконтрольній території. На її повне очищення знадобиться не менше десятиліття.

Олег Бондар
Олег Бондар

“Сапер бере в руку. Включає, калібрує...” – розповідає начальник служби піротехнічних робіт МНС Олег Бондар, показуючи новенький металошукач. Уже за тиждень ці прилади поїдуть у Попасну на Луганщині.

“Це сучасне обладнання, призначене для пошуку протипіхотних і протитанкових мін, а також боєприпасів, які не розірвалися в ґрунті”, – поянює Бондар.

Спецавтомобілі для рятувальників
Спецавтомобілі для рятувальників

Українські рятувальники радіють новій техніці. Вони отримали партію міношукачів, спецавтівки та засоби безпеки.

“Це обладнання підвищить спроможність наших підрозділів. Це прилади останньої модифікації. Мають дуже високі характеристики пошуку. А це насамперед безпека особового складу”, – сказав “Голосу Америки” заступник голови ДСНС України Руслан Білошицький.

Роман Білошицький
Роман Білошицький

Проект, що стартував, передбачає очищення від мін півтори сотні гектарів на Луганщині, а також тренінги для українських саперів. Здійснює проект “Данська група з розмінування”. А 5 млн гривень фінансового забезпечення виділив американский уряд.

“Сполучені Штати стали донором цього проекту”, – сказала “Голосу Америки” голова представництва Данської групи з розмінування Кріста Зонголовіч.

Кріста Зонголовіч
Кріста Зонголовіч

За її словами, “США шукали, як можна допомогти Україні із розмінуванням забруднених територій. Ми запропонували наш план. Вони погодилися і надали фінансування. Так що Америка дуже важливий партнер цього проекту”.

Нині Україна очолює сумний топ-рейтинг країн за кількістю інцидентів з протитанковими мінами, випереджаючи Сирію, Афганістан та Ірак. Україна також знаходитья у першій трійці країн за статистикою постраждалих від мін серед цивільного населення.

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Життя, зарплата та досвід: день із американським пожежником з каліфорнійської діаспори. Відео
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Життя, зарплата та досвід: день із американським пожежником з каліфорнійської діаспори. Відео

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