США подарували Україні техніку для розмінування Донбасу

На полігоні під Києвом рятувальники демонструють вибуховий пристрій, який знайшли в 2014 році в Слов’янську. Він був захований неподалік тролейбусної зупинки. Натискаєш на кнопочку - і лунає вибух. МНСники кажуть, що різноманітними вибуховими предметами просто засіяні поля на Донбасі.

М’які дитячі іграшки з гранатою всередині, пачки цигарок, нафаршировані вибухівкою, та поля, засіяні протитанковими й протипіхотними мінами. 1700 вбитих і поранених цивільних за п’ять років російської агресії – така статистика нещасних випадків.

За урядовими оцінками, 7 тисяч квадратних кілометрів залишається забрудненими мінами. І це лише на підконтрольній території. На її повне очищення знадобиться не менше десятиліття.

“Сапер бере в руку. Включає, калібрує...” – розповідає начальник служби піротехнічних робіт МНС Олег Бондар, показуючи новенький металошукач. Уже за тиждень ці прилади поїдуть у Попасну на Луганщині.

“Це сучасне обладнання, призначене для пошуку протипіхотних і протитанкових мін, а також боєприпасів, які не розірвалися в ґрунті”, – поянює Бондар.

Українські рятувальники радіють новій техніці. Вони отримали партію міношукачів, спецавтівки та засоби безпеки.

“Це обладнання підвищить спроможність наших підрозділів. Це прилади останньої модифікації. Мають дуже високі характеристики пошуку. А це насамперед безпека особового складу”, – сказав “Голосу Америки” заступник голови ДСНС України Руслан Білошицький.

Проект, що стартував, передбачає очищення від мін півтори сотні гектарів на Луганщині, а також тренінги для українських саперів. Здійснює проект “Данська група з розмінування”. А 5 млн гривень фінансового забезпечення виділив американский уряд.

“Сполучені Штати стали донором цього проекту”, – сказала “Голосу Америки” голова представництва Данської групи з розмінування Кріста Зонголовіч.

За її словами, “США шукали, як можна допомогти Україні із розмінуванням забруднених територій. Ми запропонували наш план. Вони погодилися і надали фінансування. Так що Америка дуже важливий партнер цього проекту”.

Нині Україна очолює сумний топ-рейтинг країн за кількістю інцидентів з протитанковими мінами, випереджаючи Сирію, Афганістан та Ірак. Україна також знаходитья у першій трійці країн за статистикою постраждалих від мін серед цивільного населення.

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