 Підрив Каховської ГЕС значно ускладнив розмінування, кажуть доброчинні організації

Підрив Каховської дамби значно ускладнив зусилля з розмінування в регіоні, а змиті повінню міни становитимуть загрозу для населення, служб допомоги та сільського господарства на роки наперед, заявляють в Міжнародному комітеті Червоного хреста та інших доброчинних організаціях.

Ерік Толлефсен, голова служби МКЧХ з подолання наслідків воєн заявив пресі: "Раніше, ми знали де небезпека. Зараз ми не знаємо. Нам лише відомо, що це є вниз за течією".

Він наголосив, що кількість мін наразі є невідомою, але додав, що "відомо, що кількість є значною", а небезпека зберігатиметься роками.

Британська доброчинна організація Halo, що розчищає територію від вибухових пристроїв, через повінь призупинила роботу, повідомляє голова організації Жасмін Данн виданню The National. Її організація виявила більше 5 000 мін в Миколаївській області лише за минулий місяць, 460 з них виявили поблизу річок.

"Наша команда розмінування регулярно переправляється через річку, щоб дістатись мінних полів, але три з них тепер під водою і ми мали призупинити роботу на інших полях поруч", - каже Данн про розмінування навколо річки Інгулець.

Раніше речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі українського ТБ про те, що багато протипіхотних мін було змито "вони становлять значну небезпеку", зокрема тому, що можуть вибухнути, якщо наштовхнуться на перешкоди.

Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та залишила без зрошення щонайменше 500 тисяч гектарів землі.