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Підрив Каховської ГЕС значно ускладнив розмінування, кажуть доброчинні організації
Підрив Каховської дамби значно ускладнив зусилля з розмінування в регіоні, а змиті повінню міни становитимуть загрозу для населення, служб допомоги та сільського господарства на роки наперед, заявляють в Міжнародному комітеті Червоного хреста та інших доброчинних організаціях.
Ерік Толлефсен, голова служби МКЧХ з подолання наслідків воєн заявив пресі: "Раніше, ми знали де небезпека. Зараз ми не знаємо. Нам лише відомо, що це є вниз за течією".
Він наголосив, що кількість мін наразі є невідомою, але додав, що "відомо, що кількість є значною", а небезпека зберігатиметься роками.
Британська доброчинна організація Halo, що розчищає територію від вибухових пристроїв, через повінь призупинила роботу, повідомляє голова організації Жасмін Данн виданню The National. Її організація виявила більше 5 000 мін в Миколаївській області лише за минулий місяць, 460 з них виявили поблизу річок.
"Наша команда розмінування регулярно переправляється через річку, щоб дістатись мінних полів, але три з них тепер під водою і ми мали призупинити роботу на інших полях поруч", - каже Данн про розмінування навколо річки Інгулець.
Раніше речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі українського ТБ про те, що багато протипіхотних мін було змито "вони становлять значну небезпеку", зокрема тому, що можуть вибухнути, якщо наштовхнуться на перешкоди.
Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та залишила без зрошення щонайменше 500 тисяч гектарів землі.
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- Голос Америки
Литва: контрнаступ України розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої підривом ГЕС
Україна вже підтвердила строки контрнаступу і "він почнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами". Про це в твіті заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Посадовець додав, що через тиждень учасники засідання Контактної групи з оборонної підтримки України в форматі "Рамштайн" ще раз підтвердять військову підтримку, "щоб нічого не бракувало в боротьбі проти окупантів".
ЗМІ в четвер повідомили про активізацію контратакувальних дій Збройних Сил України. The Washington Post повідомляє, з посиланням на джерела в ЗСУ, про значний рух в бік окупованих Росією територій на південному сході країни.
Міноборони Великої Британії в щоденному звіті повідомило, що операційна картина є дуже складною, а важкі бої ведуться на декількох ділянках фронту. В більшості регіонів Україна утримує ініціативу, додали в британському відомстві.
У Нью-Йорку влаштували показ стародавнього українського вбрання. Відео
У Нью-Йорку організували показ автентичного українського вбрання. Волонтери показали вишиті строї з усіх регіонів України, щоб познайомити американців із глибокою, багатогранною і давньою українською культурою. Так вони вирішили розвінчувати міфи російської та радянської пропаганди.
Зеленський закидає міжнародним організаціям «відсутність», але Червоний хрест каже, що працює
Президент Володимир Зеленський гостро скритикував недостатню участь міжнародних організацій у допомозі цивільному населенню на півдні України, де принаймні 600 квадратних кілометрів території залиті водою внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні.
Українські представники кажуть, що особливо важке становище склалося на окупованому російськими військами лівому березі Дніпра на Херсонщині, де українські рятувальники потрапляють під вогонь окупантів.
8 червня Володимир Зеленський був у Херсоні, а напередодні він заявив: «Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги».
«…Потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна», - заявив Зеленський.
Товариство Червоного Хреста України наполягає, що його активісти беруть участь в допомозі потерпілим на залитих територіях, але підкреслює, що не може діяти в окупованих росіянами районах.
«Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні», - стверджує організація, осередок якої міститься у Києві.
Товариство Червоного Хреста України називає своїми партнерами міжнародні організації: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інші національні товариства.
Організації Червоного хреста діють на основі міжнародних Женевських конвенцій підписаних після Другої Світової війни і передбачають надання доступу представникам Червоного хреста для допомоги цивільним у зонах війни і зокрема доступ до військовополонених.
Американський ветеран заснував організацію для допомоги українським захисникам. Відео
Американський ветеран, який воював в Україні і втратив там товариша, заснував організацію для допомоги українським захисникам. Карл Ларсон досі зберігає одяг із кров’ю побратима з Іноземного легіону.
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