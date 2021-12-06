У Білому домі розповіли, що Байден скаже Путіну

У ході запланованої на вівторок телефонної розмови із президентом Росії Володимиром Путіним, президент США Джо Байден зявить, що у разі чергового вторгнення Росії до України на неї чекають заходи, які завдадуть серйозної шкоди її економіці. Про це ЗМІ заявив посадовець Білого дому.

Як заявив представник уряду США, Байден закличе Путіна повернутися до діалогу. При цьому Сполучені Штати та Європа підготували план заходів, які завдадуть значної економічної шкоди Росії, якщо Москва вирішить піти на ескалацію.

В уряді США заявили, що досі не знають, чи ухвалив Володимир Путін рішення про нове вторгнення до України.

За повідомленнями, у Білому домі також відзначили, що заяви Росії про "червоні лінії" не сприяють вирішенню ситуації.

Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про "червоні лінії" Путіна (мається на увазі вимога Москви про невходження України до НАТО - прим. ГА), заявив, що не приймає ніякі "червоні лінії" від жодної людини.

У Білому домі також повідомили, що перед віртуальною зустріччю Байдена та Путіна, державний секретар США Блінкен проведе розмови із європейськими союзниками та президентом України Зеленським.

Посадовець США відзначив, що Вашингтон бачить рух російських батальйонних тактичних груп з кількох напрямків до українського кордону, і потужне просування у соцмережах антиукраїнської пропаганди, на рівні, якого не було із 2014-го.

У Білому також заявили, що у разі нападу Росії на Україну, США задовольнять запит союзників по НАТО на східном фланзі щодо збільшення їхньої обороноздатності.

Як повідомляє канал CNN, посилаючись на власні джерела, Білий дім розглядає санкції проти членів ближчого кола Путіна, російських виробників енергії, облігацій суверенного боргу Росії, експерти також говорять проможливе відключення від SWIFT.

У статті використано матеріали CNN.

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