Деталі розмови президента США Байдена та президента України Зеленського. Відео

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За результатами розмови Білий Дім повідомив, що Президент Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії на Донбасі та Криму. Він підкреслив відданість його адміністрації пожвавленню стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського боротись з корупцією та втілювати порядок денний щодо реформ, який базується на спільних демократичних цінностях, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євро-атлантичних прагнень України.

