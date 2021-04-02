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Деталі розмови президента США Байдена та президента України Зеленського. Відео

Деталі розмови президента США Байдена та президента України Зеленського. Відео
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Деталі розмови президента США Байдена та президента України Зеленського. Відео

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На фоні зростання напруження на східних кордонах України та після низки телефонних переговорів українських та американських посадовців останні декілька днів, у п`ятницю відбулась телефонна розмова президентів США та України.

За результатами розмови Білий Дім повідомив, що Президент Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії на Донбасі та Криму. Він підкреслив відданість його адміністрації пожвавленню стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського боротись з корупцією та втілювати порядок денний щодо реформ, який базується на спільних демократичних цінностях, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євро-атлантичних прагнень України.

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