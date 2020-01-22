У Білому домі могли готувати блокування допомоги України ще до розмови Трампа та Зеленського - ЗМІ про оприлюднені документи

Служба управління та бюджету Білого дому (ОМВ) ввечері у вівторок оприлюднила 192 сторінки документів стосовно затримки допомоги Україні, що відбувалась влітку минулого року.

Документи було надано на запит неурядової організації США American Oversight в рамках закону про доступ до інформації.

"За дві хвилини до опівночі, ОМВ оприлюднила 192 сторінки пов'язаних з Україною записів American Oversight, включаючи електронні повідомлення, які не було раніше оприлюднено", - заявили в організації.

Значну частину тексту документів закрито чорними чорнилами з міркувань захисту приватних даних та нерозголошення чутливої інформації.

В основному у документах міститься текст електронного листування служби з посадовцями Пентагону, пресою та іншими представниками.

Документи свідчать - Служба бюджету Білого дому була готова заморозити військову допомогу України ще перед дзвінком президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського 25 лютого, пишуть американські ЗМІ на основі анадізу записів.

Так, в одному з електронних повідомлень, від 24 липня – за день до дзвінка Трампа та Зеленського, посадовці бюджетної служби надали Майклу Даффі, посадовцеві Білого дому, який відіграв важливу роль у замороження допомоги Україні, "Записку про підготовку щодо України".

Виконавчий директор American Oversight Остін Еверс заявив, що кількість оприлюднених документів дає підстави вважати, що у справі з можливого тиску на Україну існують ще не надані матеріали.

"Громадськість може побачити навіть більше доказів корумпованої схеми президента та як вона втілювалась у реальному часі, - заявив у середу зранку Еверс. – Кількість наданих матеріалів та обсяг матеріалів, що залишаються втаємниченими, лише підкреслюють скільки адміністрація не надала Палаті представників США, Сенату та американській громадськості".

В рішенні про імпічмент Палата представників Конгресу США, звинуватила Трампа, зокрема у тому, що він використовував затримку допомоги як важіль для тиску на Україну з метою отимати негативну інформацію на політичного опонента Трампа політика від Демократичної партії Джо Байдена.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента.

Сенді під час слухань в Палаті представників США заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

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