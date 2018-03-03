Росія вважає продовження санкцій США щодо неї через Україну «незаконним»

Кремль вважає санкції проти Росії через ситуацію в Україні, які Вашингтон продовжив ще на один рік, незаконними, повідомила прес-служба Кремля в суботу.

Президент США Дональд Трамп у своєму листі від 2 березня й опублікованому на веб-сайті Білого дому заявив, що санкції проти Росії за її роль в українській кризі та приєднання Криму повинні залишатися після 6 березня.

«Я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену в наказі 13660», – поінформував Трамп у листі, опублікованому на www.whitehouse.gov.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Володимира Путіна, заявив, що Москва ніколи не була ініціатором цих санкцій.

«Ми вважаємо їх незаконними та шкідливими не тільки для народів наших двох країн, але і для всього світу», – цитує Пєскова RIA.

Сполучені Штати наклали санкції проти Росії в 2014 році, націлюючи на окремих людей та на обмеження доступу до глобальних ринків капіталу та співпраці з іноземними партнерами.

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