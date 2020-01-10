Помпео запропонував Зеленському допомогу у розслідуванні катастрофи літака МАУ

В розмові з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулась 10 січня, держсекретар США Майк Помпео висловив співчуття через загибель людей у катастрофі літака рейсу Міжнародних авіаліній України 752. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту Морган Ортагюс.

"Держсекретар Помпео запропонував повну допомогу від уряду США в розслідуванні, що триває", - заявила Ортагюс.

В ході розмови Помпео також підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і підкреслив довгострокове стратегічне партнерство.

"Ми підтримуємо Україну і готові запропонувати нашу підтримку та допомогу у розслідуванні, що триває", - написав Помпео у Twitter за результатами розмови.

"Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні", - відзначив Зеленський за результатами розмови з Помпео.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Зеленський зустрівся з представниками Посольства США.

На зустрічі українська сторона отримала "важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав Пристайко у Twitter.

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