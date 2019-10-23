Посадовиця Пентагону, відповідальна за Україну, свідчитиме в Конгресі сьогодні

Посадовиця Пентагону, яка опікується Україною та Росією, свідчитиме в середу перед комітетами Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента, повідомляє Reuters.

Конгресменів цікавлять подробиці затримок з виділенням оборонної допомоги Україні. За звинуваченнями, президент Дональд Трамп затримав виділення допомоги, поки президент України Зеленський не засвідчить готовність України розслідувати дії колишнього віце-президента США Джо Байдена та його родини.

Пентагон не блокував свідчення Купер, пише Reuters.

В інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" на початку цього року Купер висловила підтримку України. «Ми стояли пліч-о-пліч з Україною протягом 27 років незалежності, п’яти років революції та війни, - наголошувала Купер. - … Ми підтримуємо українську демократію та продовжимо підтримувати Україну і після виборів».

На той час вона позитивно оцінювала стан оборонних реформ в Україні. успішне проведення яких було серед умов виділення допомоги США.

Вчора перед комітетами Конгресу свідчив очільник Посольства США в Україні Вільям Тейлор.

Свідчення, що відбувались за зачиненим дверима, суперечили заявам президента Трампа про те, що стосовно України не було прохань "послуга за послугу". Тейлор підтвердив своє переконання, що було "божевільним" пов'язувати необхідну військову допомогу Україні з обіцянкою Києва розслідувати Джо Байдена, пише "Голос Америки".

Як ми повідомляли раніше, Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

Дивіться також: ​Програма посольства США в Україні допомагає учням із соціально вразливих родин вчити англійську