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За послом США в Україні могли слідкувати. Йованович закликає це розслідувати

Марі Йованович

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Нові документи, надані американським бізнесменом Левом Парнасом до Конгресу США, було оприлюднено на сайті Комітету за розвідки Палати представників США у вівторок. Документи оприлюднено як доказ до розгляду справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенаті США.

Документи, зокрема, містять обмін повідомленнями між Левом Парнасом українськими посадовцями та американськими діячами.

В листуванні, яке згідно до документів відбувалось між Робертом Гайдом, американським політиком-республіканцем, та Левом Парнасом, йдеться про можливе спостереження за тогочасним послом США в Україні Марі Йованович під час її перебування у Києві.

Юрист Йованович видав заяву у відповідь на повідомлення, повідомляє Fox News. "Не варто навіть і говорити, що положення про те, що американські громадяни та інші слідкували за пересуванням посла Йованович з невідомою метою, викликає занепокоєння, - йдеться у заяві юриста Йованович Лоренса Роббінса. – Віримо, що відповідні органи проведуть розслідування, щоб з'ясувати що відбулось".

Гайду, зокрема приписують повідомлення з наступним текстом: "Якщо хочете її позбутись, потрібно контактувати зі службою безпеки, - буцімто писав Гайд про Йованович. – Вони знають, що вона – політична маріонетка. Вони скажуть мені, коли вона буде їхати … Вони готові допомогти, якщо вам/нам підходить ціна… З повідомлень, які приписують Гайду, - Гадаю, в Україні може зробити все, якщо є гроші … так мені кажуть".

Гайд відреагував на повідомлення у Twitter критикою на адресу голови комітету з розвідки Палати представників США Адама Шиффа після оприлюднення документів.

"Я ніколи не був у Києві", - йдеться у твіті серед іншого.

Лева Парнаса, який тісно співпрацював з персональним юристом Дональда Трампа Джуліані, було заарештовано у США в жовтні минулого року. Йому та його бізнес партнеру Ігорю Фурману висунуто звинувачення у змові, дачі неправдивої інформації, підробці документів стосовно підозр, що вони робили надто великі пожертви республіканцям після отримання мільйонів доларів, що походили з Росії, нагадує Fox News.

В листопаді Йованович виступила зі свідченнями в Конгресі, в рамках процедури імпічменту президента. Вона заявила, що стала ціллю кампанії з заплямування її репутації з боку юриста Трампа Руді Джуліані. Кампанія зіграла важливу роль у тому, що її передчасно відкликали з посади посла в Києві, наголошувала дипломат.

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Останні новини у справі щодо імпічменту. Відео

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