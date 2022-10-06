Детонація стала причиною пошкодження "Північних потоків" - Шведське розслідування

Розслідування уряду Швеції на місці злочину встановило, що поблизу газовроподів "Північний потік 1" та 2 відбулась детонація, яка завдала значної шкоди газопроводам, повідомила Служба безпеки Швеції в четвер.

Слідство підтвердило підозри у "масштабному саботажі", мовиться у повідомленні. Шведські слідчі встановлюють, чи стануть результати розслідування підставою для винесення підозр.

Данія продовжує власне розслідування вибухів. Обидві країни виключили з розслідування Росію. В російському Міністерстві закордонних справ назвали "неймовірним" рішення Швеції та Данії вести слідство без участі Росії.

На Заході вказують на умисний характер пошкоджень, але прямих звинувачень проти Росії не звучало. Президент США Джо Байден назвав пошкодження газопроводу "умисним саботажем". В НАТО заявили, що пошкодження газопроводів є результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».

«Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння", - йдеться у спільній заяві держав-членів НАТО

26 вересня шведські сейсмологи повідомили про два підводні вибухи поблизу трубопроводів "Північний потік". Вибухи стались у міжнародних водах, але в межах економічних зон Швеції та Данії.

В статті використано матеріали Reuters.