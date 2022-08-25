Відверто фальшива заява Путіна про Запорізьку АЕС

19 серпня президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що дії української армії згрожують ядерною катастрофою.

Підсумовуючи телефонну розмову лідерів, Кремлівська служба новин повідомляє:

Путін, зокрема, підкреслив, що систематичні обстріли українськими військовими території Запорізької атомної електростанції створюють небезпеку виникнення масштабної катастрофи, яка може призвести до радіаційного зараження великих територій.

Ця інформація вводить в оману.

Справа в тому, що проблему створює Росія. Численні повідомлення свідчать, що Росія висувала погрози станції і зараз використовує її як військову базу та щит для перекидання артилерії через річку Дніпро. Україна заперечує факт обстрілу станції і заявляє, що це робить Росія.

Російська армія захопила станцію на початку березня. Проте українські інженери продовжують обслуговувати об’єкт – найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка забезпечує п’яту частину постачання електроенергії в Україні.

4 березня мер Енергодара, де розташована станція, Дмитро Орлов, заявив, що російські війська безперервно обстрілюють будівлі підприємства та спричинили пожежу.

За словами голови НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, разом із системами залпового вогню на станції перебувають 500 російських військових.

«Вони [російські сили] використовують її [електростанцію] як щит проти українських сил, тому що ніхто з України не збирається нічого робити», — сказав Котін BBC на початку серпня.

Українське місто Нікополь, розташоване в семи милях через річку Дніпро, регулярно обстрілюється з атомної електростанції, повідомляють численні ЗМІ.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру з Вашингтона, округ Колумбія, російські війська, дислоковані на заводі, можуть намагатися спровокувати Україну на дії у відповідь.

«Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, ймовірно, з метою зменшити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу», — написав ISW на сайті 3 серпня.

Латвійська незалежна онлайн-газета The Insider повідомила 5 серпня, що російські війська замінували частини заводу, зокрема турбінні відділення, і зберігали там боєприпаси. The Insider посилався на свої джерела в Запоріжжі та відеоматеріали.

11 серпня британська газета The Times опублікувала відео співробітників станції, на якому зафіксовано звуки мінометних обстрілів неподалік. Між звуком пострілу міномета та вибухом при ударі минула лише секунда-дві.

Глава НАЕК "Енергоатом" Котін зазначив, що короткий часовий проміжок означає, що вогонь вівся з боку російських військ, що знаходяться поблизу.

Перед обстрілом російські війська залишили свої позиції та сховалися в бункері, а українські робітники залишилися на місці, повідомляє Times.

12 серпня BBC опублікувала інтерв'ю з працівниками Запорізької станції, в яких вони заявили, що російські війська використовують станцію як базу та тримають працівників у заручниках.

Колишньому працівнику станції Сергію Швецю вдалося перебратися на підконтрольну Україні територію. В інтерв'ю The New York Times він сказав, що переймається за Запорізьку станцію, місто та світ. Станція перебуває під контролем російських військових, які дуже мало знають про безпеку атомної енергетики. «Вони схожі на мавпу з гранатою, яка насправді не розуміє загрози, яку вона несе», — сказав він.

14 серпня, 42 країни, включаючи США, Японію та Велику Британію, разом Європейським Союзом, вимагали від Росії негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із заводу.

«Беззаперечно, вторгнення Росії та її триваюча присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій», – заявили вони.

17 серпня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закилкав Москву дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію заводу а також вивести всі дислоковані там російські війська.

Міністерство закордонних справ Росії відхилило заклики демілітаризувати територію навколо АЕС.

19 серпня CNN визначила геолокацію та підтвердила справжність відео, на якому видно російську військову техніку в машинному залі, підключеному до одного з шести реакторів у Запоріжжі.

Російські окупанти катували працівників Запоріжжя, щоб змусити їх обслуговувати об'єкт, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. В інтерв'ю Sky News він висловив сподівання, що незалежні міжнародні інспектори зможуть відвідати завод у найближчі десять днів.