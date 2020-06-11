Запровадити санкції проти платіжної системи SWIFT, доки та не виключить Росію, пропонують у Конгресі США

Конесервативна група республіканців у Палаті представників Конгресу США - «Комітет республіканських досліджень» (Republican Study Committee, або RSC) - розробила нову стратегію того, як будувати відносини з російським лідером Володимиром Путіним. У доповіді цього комітету, опублікованій 9-го червня під назвою «Посилення Америки і протистояння глобальним загрозам», представники групи від Республіканської партії пропонують ввести контрзаходи щодо урядів Росії, Китаю та Ірану - держав, чию політику автори доповіді вважають найбільш шкідливою для Сполучених Штатів.

У доповіді викладені основні зусилля режиму Володимира Путіна, спрямовані на обмеження американських інтересів по всьому світу, від Лівії і Сирії - до Південно-Китайського моря.

США не котролюють SWIFT, але можуть використати свій вплив, щоб виключити Росією із SWIFT шляхом ухвалення законодавства, яке накладе санкції SWIFT, якщо система сама не виключить Росію

На підставі цього автори доповіді рекомендують Конгресу США розробити «найжорсткіший з будь-коли запропонованих пакет санкцій проти Росії».

Так, на фінансовому рівні RSC пропонує запровадити санкції проти компаній, що забезпечують проекти «особливого призначення», пов'язані з російськими нафтою і природним газом, а також проти тих, хто купує фінансові інструменти, пов'язані з державним боргом РФ. Крім того, пропонується внести російський «Зовнішекономбанк» і ряд інших приватних і юридичних осіб до списку санкцій.

Як відзначає дослідник Кайл Ортеон, республіканці пропонують відключити Росію від світової фінансової системи.

Наприклад, США пропонується запровадити санкції щодо міжнародної платіжної системи SWIFT доки та не виключить Росію з числа її користувачів.

"США не котролюють SWIFT, але можуть використати свій вплив, щоб виключити Росією із SWIFT шляхом ухвалення законодавства, яке накладе санкції на SWIFT, якщо система сама не виключить Росію", - йдеться у документі

Доповідь відзначає, що виключити Росію із системи ще у 2014-му році запропонував тодішній голова уряду Великої Британії Девід Камерон.

"За 6 років після того, як було зроблену цю пропозцію, Росія продовжує свою незаконну анексію і поводиться навіть більш агресивно у світі. Законодавство, яке б наклало санкції по суті відрізало би російський бізнес від світової фінансової системи, бо більшість міжнародних платежів проходять через SWIFT. Це ускладнило би обробку російськими компаніями доларованих платежів за нафтоу. Робоча група рекомендує, законодавчо оформити процес, який би передбачав зняття санкцій лише, якщо держсекретар США може підтвердити, що Росія виконує Мінські домовленості, угоду щодо припинення вогню між Росією та Україною, яка закликає до виведення російських військ з території України, та повного контролю кордонів урядом України", - йдеться у документі.

Пропонується також, щоб США регулярно проводили "фінансові навчання" за аналогією до "військових навчань", які б продемонстрували готовність США та їх союзників швидко заморозити російські активи у відповідь на військову агресію.

"Подібні навчання могли би виступити фактором стримування щодо майбутньої агресії Росії та покращили би готовність США та їх союзників. Вони могли би гарантувати, що подібні заходи можуть бути швидко запроваджені у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну, або російської агресії у Балтійському регіоні, чи Грузії", - йдеться у документі.

Пропонується також, щоб США регулярно проводили "фінансові навчання" за аналогією до "військових навчань", які б продемонстрували готовність США та їх союзників швидко заморозити російські активи

Інакше кажучи, мова йде про політику створення всіляких перешкод доступу Кремля до міжнародних торгово-фінансових ресурсів. Аналітики консервативного видання Washington Examiner вважають, що це створить напругу в колі наближених до російського президентів олігархів - таких, як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алішер Усманов і інших - а ті, в свою чергу, можливо, почнуть впливати на Володимира Путіна.

Іншим важливим моментом є те, що RSC закликає адміністрацію США оголосити кремлівський режим «державою-спонсором тероризму» за його підтримку іранського Корпусу вартових ісламської революції, ліванської «Хезболли», афганського «Талібану» та інших терористичних угруповань.

Автори доповіді уточнюють, що американські законодавці усвідомлюють різницю між кремлівським режимом і російським народом, якому Америка готова допомогти в його прагненні до більшої свободи і поліпшення якості життя.

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