Американців попередили, кого небезпечно шукати в Інтернеті

Актриса із серіалу Orange is the New Black Рубі Роуз є найнебезпечнішою знаменитістю 2018 року для пошуку онлайн. Про це заявила компанія з Інтернет-безпеки McAfee, пояснивши, що результати пошуку генерують ризиковані посилання на потенційно шкідливі веб-сайти, повідомляє видання USA Today.

Рубі Роуз витіснила співачку Авріл Лавінь. Друге місце в рейтингу McAfee посіла американська зірка реаліті-ТВ Крістін Кавалларі, третє – французька актриса Маріон Котіяр. Високі позиції також обійняли Кортні та Кім Кардаш’ян.

Ґері Девіс, представник McAfee, підкреслив у заяві, що хакери часто використовують допитливість Інтернет-користувачів щодо знаменитостей, щоб додавати посилання на шкідливі веб-сайти, сподіваючись, що вони натискатимуть на них.

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