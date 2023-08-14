100 рублів за долар: російський рубль увійшов в трійку світових валют з найгіршою активністю

Російський рубль впав до найнижчої позначки за майже 17 місяців війни в Україні. У понеділок, 14 серпня, валюта РФ перевищила психологічно важливий рівень 100, і становить 101 рубль за долар, а в обмінних пунктах - ще вище.

Британське видання The Guardian пише, що лише цього року рубль впав на 26%, що зробило цю валюту “однією з трьох світових валют із найгіршою активністю у 2023 році”, разом з турецькою лірою та аргентинським песо.

Серед причин падіння рубля влада Росії назвала зниження обсягів експорту та зростанням внутрішнього попиту на імпорт. Центральний банк Росії заявив у понеділок, що розглядає можливість підвищення ключової процентної ставки для стабілізації інфляції. При цьому у ЦБ наголосили, що не бачать загрози для фінансової стабільності країни через падіння рубля.

За словами експертів, зниження доходів від експорту (через санкції) та зростання військових витрат посилюють тиск на російську економіку, а велику кількість товарів щоденного вжитку країна все ще змушена імпортувати з-за кордону.

Крім того, після запровадження Заходом обмеження цін на нафту, російські доходи від експорту нафтопродуктів різко скоротилися.

“Ослаблення рубля є лише відображенням основної проблеми, яка полягає в тому, що обмеження ціни на нафту, та санкції працюють. … У 2022 році ЄС платив Росії в середньому 12 мільярдів євро на місяць за імпорт енергоресурсів, а цього року ця сума знизилася до 2 мільярдів євро”, - коментує ситуацію з рублем британський економіст Тімоті Еш з компанії BlueBay Investments.

Крім того, Еш наголошує, що зниження курсу рубля штовхає росіян виводити гроші з країни, що також провокує інфляцію: “Росія продовжує страждати від витоку капіталу. Це видно з даних партнерів для таких країн, як Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії та Закавказзя. В Закавказзя з початку війни потік капіталу з Росії та грошові перекази працівників зросли в кілька разів. До прикладу, у Вірменії за кілька місяців до вторгнення надходження грошових переказів з Росії становили близько 50 мільйонів доларів на місяць, зараз ця цифра більша, ніж в п'ять разів. Подібні тенденції спостерігаються для Грузії, Узбекистану та інших краї. І це не вірмени, які працюють у Росії, надсилаючи гроші додому. Це росіяни, які знаходять спосіб вивести гроші з країни”.

Експерти звертають увагу, що витік капіталу з Росії особливо посилився після нещодавнього невдалого заколоту ПВК "Вагнер" в Росії.

Тімоті Еш розповідає, що курс рубля відображає силу Путіна: “Слабкість рубля є найчіткішим сигналом того, що вторгнення Росії в Україну стало економічною катастрофою для Росії, а також поразкою на багатьох інших рівнях для Путіна – військовому, стратегічному, дипломатичному, рівні престижу та підтримці серед населення тощо.

Примітно, що зараз почалася гра у звинувачення, коли російське державне телебачення критикуватиме Центральний банк за те, що він допустив послаблення рубля”.

Доктор Яніс Клюге, дослідник російської економіки в аналітичному центрі Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, заявив видінню The Guardian, що “російський рубль все ще шукає свій відповідний довгостроковий обмінний курс після вторгнення” в Україну.

Через два тижні після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, рубль впав до рекордно низького рівня в 150 рублів за долар, але швидко тоді відновився після того, як російський Центральний банк запровадив жорсткий контроль над капіталом і обмежив потік грошей з країни.

Експерти не виключають, що Центробанк продовжить суворий контроль над курсом валюти, хоча в нинішніх умовах це стає все складніше зробити.



Раніше Голос Америки зібрав думки експертів, чому російський рубль падає, попри зростання цін на нафту.