Без рукостискань – на змаганнях з тенісу в США попереджають про ситуацію між українцями і “нейтральними” суперниками

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк вибороли перші перемоги на турнірі WTA500 у Вашингтоні. Напередодні глядачів у США попередили, що рукостискань між українськими спортсменами та спортсменами “під нейтральним прапором” не буде.

У США, на відміну від британських турнірів, глядачів попередили заздалегідь, що рукостискання українців та представників Росії чи Білорусії не буде. Світоліна ще у Великій Британії наполягала, що на турнірах слід почати інформувати вболівальників про ситуацію.

“Це правильно”, цитує Світоліну інформаційна агенція АР, – “Я просила WTA поважати рішення українців. І вони це зробили”.

На табло було написано: “Наприкінці матчу рукостискань між гравцями не буде. Ми цінуємо вашу повагу до обох спортсменів під час і після матчу, а також ваше розуміння у цих складних обставинах”. Повідомлення також зринуло на екрані після першого сету.

Першою суперницею Еліни Світоліної у столиці США стала білоруска Вікторія Азаренко, чемпіонка Australian Open, яку Світоліна нещодавно перемогла на Вімблдоні-2023. Вони зустрілися загалом всьоме між собою (на рахунку українки була лише одна перемога).

Американські ЗМІ називають перемогу Еліни Світоліної “продовженням її тріумфального відновлення після декретної відпустки”.

На змагання WTA500 у Вашингтоні в основну сітку потрапили три українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Як повідомляв Голос Америки, Світоліна, перебуваючи у Вашингтоні, підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан, дискваліфіковану з Чемпіонату світу після відмови потиснути руку суперниці-росіянці після гри. Світоліна заявила, що услід за Федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову щодо рукостискання з росіянами і білорусами.

А Фехтувальні асоціації США та Німеччини висловили солідарність з Україною після дискваліфікації Харлан.