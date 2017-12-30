ФСБ арештувала особу, запідозрену в причетності до вибуху в Санк-Петербурзі

Російське інформаційне агентство Interfax повідомило, що в суботу арештовано особу, запідозрену в бомбовій атаці в середу в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлено, «організатор і прямий виконавець атаки за допомогою саморобного вибухового пристрою, що стався 27 грудня в магазині у Санкт-Петербурзі, був арештований під час спеціальної операції Федеральної служби безпеки».

Згідно з повідомленням, запідозреного передано Російському слідчому комітету для дальших заходів.

У результаті вибуху в середу саморобної бомби було поранено 13 людей. Відповідальність за інцидент взяло на себе екстремістське груповання «Ісламська держава». Про це повідомила розвідувальна організація SITE, яка аналізує заяви ІДІЛ.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що атака була актом тероризму.

Він зробив це під час церемонії вручення відзначень російським військовослужбовцям, які повернулися із Сирії. Тоді він не подав подробиць.

Початково слідчі заявили, що розглядали інцидент як спробу вбивства. Представники медичних кіл заявили, що пораненим не загрожують серйозні наслідки.

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