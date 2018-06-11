Перед проверненням до G8 Росія мусить змінити свою поведінку

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія не буде запрошена до повернення до групи країн Великої сімки доти, доки вона не припинить втручатися у справи інших країн. Таким чином пані Мей відхилила заклики президента Дональда Трампа, щоб Москва повернулася до групи.

Прем’єр-міністр Мей виступила з промовою на кінцевій прес-конференції саміту Великої сімки G7 в Шарлевуа в Канаді.

«Існує добра причина, чому Велика вісімка стала Великою сімкою», сказала Мей законодавцям британського парламенту в понеділок після повернення до Лондона, кажучи, що усунення Росії було результатом «незаконної анексії Криму».

Будь-які розмови про те, чи Росія може чи ні повернутися до її складу, не може статися доти, доки вона не змінить своєї поведінки, підкреслила прем’єр-мінінстр Тереза Мей.

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