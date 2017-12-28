Росія: розгорнення американських ракет в Японії буде ударом про взаємних відносинах

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в четвер, що рішення Японії про розгорнення американської системи протиракетної оборони зашкодить відносинам з Токіо.

Японія цього місяця офіційно повідомила про поширення своєї системи протиракетної оборони за допомогою американського виробництва радарних станцій наземного базування Aegis і ракетних перехоплювачів. Це буде зроблено у відповідь на зростаючу загрозу з боку північнокорейських ракет.

Проте у своєму тижневому брифігну Захарова заявила: «Такі дії прямо суперечать пріоритету збільшення військового і політичного довір’я між Росією і Японією та, на жаль, матимуть негативний вплив на всю атмосферу взаємних відносин щодо проблем мирного договору».

«На практиці, це означатиме ще одне порушення американцями Договіру про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, насправді, при японській допомозі», сказала вона.

Росія і Японія ніколи офіційно не закінчили ворожих дій наприкінці Другої світової війни з приводу суперерчки щодо архіпелагу островів у Тихому океані.

Минулого місяця президент Володимир Путін заявив, що досягнення мирного договору між Росією і Японією включатиме вивчення Москвою питання, який на це вплив матимуть зобов’язання Японії у сфері безпеки щодо своїх союзників.

Дивіться також: У Каліфорнії активно випробовують перший автобус на автопілоті