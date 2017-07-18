Верховний суд Росії залишив в силі заборону щодо «Свідків Єгови»

Верховний суд Російської Федерації відхилив апеляцію щодо заборони діяльності «Свідків Єгови» в країні

У понеділок суд відхилив всі клопотання захисту, в тому числі і свідчення фахівця-релігієзнавця. У постанові суду говориться, що релігійній конфесії доведеться закрити свій центральний офіс у Санкт-Петербурзі, а також двері майже 400 храмів по всій країні. Зали царства «Свідків Єгови» будуть передані уряду Росії.

«Хоча ми і були готові до негативного вирішення, воно все одно є таким, що дуже розчаровує», – сказав представник «Свідків Єгови» Давид Симонян. «Викликає занепокоєння той факт, що, незважаючи на абсолютну більшість доказів, що свідчать про зворотне, потужні сили всередині Росії продовжують називати нашу організацію екстремістського».

Віктор Женков – адвокат «Свідків Єгови» – заявив, що рішення Верховного суду РФ буде оскаржено в Європейському суді з прав людини, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс».

«Свідки Єгови» стверджують, що в Росії налічується близько 170000 послідовників. Фахівці вважають, що всього в світі живе близько 8 мільйонів віруючих цієї релігійної конфесії.

Тимчасом Європейський Союз уже піддав критиці Росію з приводу заборони «Свідків Єгови», кажучи, що всі люди мають право практикувати свою релігію без зовнішнього втручання.

Відкинення апеляції дозволить Росії ліквідувати громади цієї релігійної групи і конфіскувати їх майно.

У заяві ЄС сказано: «Свідки Єгови, як і кожна інша релігійна група, мусить мати можливість мирно користуватися свободою без зовнішнього втручання». Крім цього сказано, що Росія зобов’язана своєю конституцією, а також міжнародними зобов’язаннями, надати такі гарантії.

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