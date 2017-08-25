НАТО надішле експертів на навчання «Захід»

Столтенберґ підкреслив, що мова йде не про дійсний моніторинг

Глава НАТО заявив, що альянс надішле двох експертів на російсько-білоруські військові навчання на запрошення Мінська.

Навчання «Захід», які розпочнуться 14 вересня, викликали загострення у відносинах між Росією і НАТО.

У рамках навчань тисячі військовослужбовців і одиниць техніки з Росії та Білорусі будуть розміщені на кордонах Естонії, Латвії, Литви і Польщі, які є членами НАТО.

Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, Білорусь заявила, що представники альянсу зможуть відвідати навчання в ході спеціально виділених для цього п’яти днів.

Росія запросила НАТО на один день, проте альянс поки вивчає цю пропозицію.

Столтенберґ уточнив, що таке відвідини не прирівнюється до дійсного моніторингу, і що НАТО шукає «способу повнішого спостереження» за навчаннями.

Відповідно до міжнародних правил, встановлених Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, спостерігачів обов’язково запрошувати на навчання, в яких беруть участь більше 13 000 військовослужбовців.

І Росія, і Білорусь стверджують, що «Захід» налічує менше учасників, проте в НАТО нагадують, що Росія в минулому применшувала число військовослужбовців на навчаннях.

«Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися нормативів ОБСЄ, а також не використовувати такі лазівки, як раптові навчання або проведення одних великих навчань під виглядом кількох», – сказав Столтенберґ.

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