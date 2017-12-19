Росія арештувала норвежця, якого звинувачено в шпигунстві

Росія затримала громадянина Норвегії за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомив адвокат запідозреного та інформаційне агентство РИА, яке посилається на московський суд.

За повідомленням ЗМІ, Федеральна служба безпеки затримала норвежця, коли він отримував від російського громадянина секретні документи про російські ВМС.

Затриманий чоловік – пенсіонер Фроде Берґ – працював вартовим на норвезько-російському кордоні. Його арештовано 5 грудня. Про це повідомив в Осло адвокат Берґа Бринюлф Різнес.

Берґ жив в місті Кіркенес, що розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією. Він брав активну участь у міжнародній культурній організації, яка відома як «Дівчата на мосту».

У день свого арешту Берґ помістив на сторінці у Facebook знімок вкритої снігом Красної площі з написом «Різдво в Москві».

Термін максимального покарання за шпигунство в Росії становить 20, а мінімальний 10 років, сказав Різнес. «Родина дуже переживає, оскільки російські органи влади надають лише мінімальну інформацію про затриманого. Тому його першим завданням є отримати доступ до затриманого. «Справи шпигунства часто мають політичні натяки, тому важливо, щоб мати адвоката, який всесторонньо захищатиме його інтереси».

Норвегія – член НАТО, яка наклала санкції на Росію після анексії нею українського Криму. Норвезькі органи влади кажуть, що вони дотепер мали можливість відвідувати своїх затриманих громадян.

Представник Міністерства закордонних справ Фроде Оверланд Андерсен заявив, що службовець норвезької консульської служби відвідав арештованого Берґа. Однак він відмовився коментувати висунуті проти нього звинувачення.

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