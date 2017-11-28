Росія про інтеграцію країн Європейського Союзу в галузі спільної оборони

Високопоставлений російський службовець заявив, що він не стурбований заходами країн Європейського Союзу щодо інтеграції їх оборонних відомств, кажучи, що це «лише слова», які, за всіма ознаками, не скеровані проти Москви.

Як повідломляє інформаційне агентство Reuters, голова відділення, яке в Міністерстві закордонних справ РФ займається питаннями НАТО, Кирило Логвинов на берлінській конференції з питань безпеки закликав до нових зусиль для відбудови довір’я між європейськими країнами і Росією шляхом діалогу і військового співробітницва.

Він сказав, що НАТО відновило напруження доби «холодної війни» через своє розширення на схід Європи, яке загрожує національній безпеці Росії.

Росія готова відновити діалог, відновити довір’я, і вона віддана запровадженню Мінських угод з метою припинення насильства у Східній Україні доти, доки Київ виконуватиме свої зобов’язання відповідно до угоди, сказав він.

На запитання, чи Росія занепокоєна з приводу угоди 23 країн ЄС тісніше співпрацювати у галузі фінансування спільних військових проектів, він сказав, що Москва вітає кроки, які допоможуть об’єднанню Європи:

«Ми не намагаємося розділити будь-яку групу країн. Чим краще групи співпрацюватимуть одна з одною в Європі, тим краще для нас. Чим швидше вони промовлятимуть одним голосом, тим краще для наших відносин з ЄС», сказав Логвинов.

«Ми, очевидно, спостерігаємо цей розвиток подій, «але поки що це лише слова», додав він.

Цього місяця Франція, Німеччина і ще 21 країна ЄС підписали угоду про фінансування, розвиток і розгорнення збройних сил після виходу Великобританії з ЄС. Кооринація в цій галузі була запропонована ще у 1950-х роках, але проти неї виступала саме Великобританія.

Угода, яку офіційно підпишуть лідери ЄС у грудні, вперше зобов’яже уряди брати участь у спільних проектах, збільшити фінансування на оборону і докладати зусиль для швидкого розгорнення військ. Це має збільшити роль ЄС у випадку міжнародних криз, таких, як у Лівії у 2011 році, коли європейські союзники були змушені покладатися на американські ВПС.

Представниця Пентагону з питань координації політики ЄС і НАТО Рейчел Елленгуус заявила на конференції, що США вітають угоду, яка принесе користі із посилення союзних збройних сил.

Багато урядів кажуть, що захоплення Росією українського Криму було поворотним пунктом для європейської оборонної інтеграції після років скорочень витрат на оборону, що залишило Європу без необхідних можливостей.

Однак міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн заявила, що угода більшою мірою стосується покращення ефективності Європи на випадок гуманітарних криз, ніж погіршення відносин з Росією.

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