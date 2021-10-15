У Пентагоні кажуть про "безпечну та професійну" взаємодію з ВМС Росії у Японському морі - Росія заявила про попередження порушення кордону

Як повідомляє журналіст Fox News Лукас Томлінсон, у Міноборони США сьогодні заявили, що вся взаємодія із російськими ВМС у Японському морі була "безпечною та професійною".

Раніше Міноборони Росії заявило, що великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц» запобіг спробі вторгнення американського есмінця Chafee до російських територіальних вод під час російсько-китайських військово-морських навчань в Японському морі.

Як повідомляють російські ЗМІ, російські моряки попередили екіпаж американського есмінця, що той перебуває «в районі, закритому для судноплавства через навчання із застосуванням артилерійської зброї».

Томлінсон також повідомив, що американські урядовці назвали заяви Росії дезінформацією.

У статті використано матеріали Reuters, Fox News.

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