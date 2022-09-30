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Байден: США ніколи не визнають "безсоромну і прозору спробу Росії анексувати частину сусідньої України"
Росія в п'ятницю відзначає "анексію" українських територій. У цей день від обстрілу росіян постраждав гуманітарний конвой біля міста Запоріжжя.
Офіційні особи кажуть, що в результаті інциденту загинули щонайменше 23 людини і 28 отримали поранення. Учасники колони прямували у той район, щоб врятувати рідних з окупованої території.
У п'ятницю Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив заплановану анексію, заявивши, що вона є незаконною і «не має бути прийнята».
"Статут ООН чіткий, - сказав Гутерріш журналістам у четвер. - Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права».
Він сказав, що будь-яке рішення щодо продовження анексії не матиме «юридичної цінності та заслуговує на засудження».
Цей крок був відкинутий як нелегітимний Україною та її союзниками, які готують нові санкції проти Москви у відповідь.
Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободуПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".
"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".
Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війніПрем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".
"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що на церемонії в п'ятницю Путін виступить з промовою, також будуть присутні призначені Росією глави регіонів, де на початку цього тижня завершилися організовані Росією так звані референдуми.
Гутерріш заявив у четвер: «Я хочу підкреслити, що так звані референдуми на окупованих регіонах проводилися під час активного збройного конфлікту, на територіях під російською окупацією та за межами правової та конституційної системи України. Їх не можна назвати справжнім вираженням волі народу".
Він попередив, що якщо Росія піде на анексію, це стане «небезпечною ескалацією» і ще більше поставить під загрозу перспективу миру.
«Настав час відійти від краю прірви», — сказав Гутерріш.
Прес-секретар Гутерріша сказав, що голова ООН передав це повідомлення росіянам під час розмови з їхнім послом в ООН у середу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер написав у Twitter, що запевнив Зеленського, що Німеччина ніколи не визнає «так звані результати».
«Фіктивні референдуми, які проводить Путін на незаконно окупованих територіях України, нічого не варті», — сказав Шольц.
У Вашингтоні сенатор-демократ Річард Блументаль розповів про законопроект, який він і сенатор-республіканець Ліндсей Грем подали у відповідь на останні кроки Росії.
"Сенатор Грем і я представляємо сьогодні закон, який дуже вимагатиме негайного припинення економічної та військової допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним", - сказав він у четвер.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам у середу, що незалежно від того, що скаже Росія, ці території залишаються територією України.
«У відповідь ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб накласти додаткові економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб усередині та за межами Росії, які підтримують ці дії», — сказала вона.
У Раді Безпеки ООН Сполучені Штати працюють з Албанією над проектом резолюції, яка засуджує «фіктивні референдуми», закликаючи держави не визнавати жодних змін статусу України та змушуючи Росію вивести свої війська з України.
Росія, звичайно, використає своє право вето, щоб заблокувати цей захід, але це дозволить державам-членам звернутись до Генеральної Асамблеї, щоб отримати там засудження.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що ЄС планує відповісти "новими широкими заборонами на імпорт російської продукції" та розширити заборону на експорт, "щоб позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій".
"Це утримає російську продукцію від європейського ринку та позбавить Росію додаткових 7 мільярдів євро доходу", - сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі. 27 країн-членів ЄС мають схвалити санкції, щоб вони набули чинності, і блок мав труднощі з досягненням згоди щодо деяких попередніх санкцій.
"Ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю подальшу ескалацію", - сказала вона.
Українська територія, яку Росія хоче анексувати, становить близько 15% території країни.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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Чи вистачить Європі газу в час енергетичної війни з Путіним взимку?
Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, спілкуючись з журналістами в Брюсселі 30 вересня під час надзвичайної наради міністрів енергетики країн ЄС, визнала, що разом з пропозиціями, як подолати енергетичну кризу і зокрема стримати зростання цін на газ, головним у Європі зараз стоїть завдання зменшити попит на газ, а отже споживання енергії.
Також Кадрі Сімпсон заявила про важливість використання спільних фінансових важелів ЄС для стримування цін і компенсації споживачам.
На час таємничих інцидентів з вибухами в Балтійському морі, які напевне призвели до витоків газу на трубопроводах Північний потік 1 і 2, в ЄС заявляли, що європейські газосховища, готуючись до зими, вже заповнили на майже 90%.
Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі, на жаль, потерпає споживач.Джеймс Гендерсон
Російський газ і далі надходить до Європи через трубопровід Турецький потік, а також, хоч і в дуже скорочених обсягах, через українську газотранспортну систему.
Є також і газопровід Ямал - Європа, що пролягає з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини, але керівник газової програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймс Гендерсон доводить, що діючих і законтрактованих потужностей на транспортування російського газу до Європи зараз бракує.
«Теоретично пропускні потужності діючих газопроводів ще є. Є, наприклад, 33 мільярди кубометрів на газопроводі Ямал-Європа. Є можна сказати 100-120 мільярдів кубометрів через Україну, теоретично. І є ще понад 30 мільярдів кубометрів у Турецькому потоці. Отже навіть без Північного потоку газопроводи з Росії до Європи є. Але газопровід Ямал-Європа не отримує газу через російські санкції. Для транспортування через Україну Росія уклала контракт лише на 40 мільярдів кубометрів на рік. А Турецький потік вже працює майже на межі потужності. Отже на практиці без Північного потоку потужностей для подачі російського газу у Європу не вистачає, хоча теоретично вони є», - сказав Джеймс Гендерсон Голосу Америки.
Загрози українському маршруту
Попри очевидні проблеми в умовах 8 років російської війни проти України українська газотранспортна система безперервно, хоч і в зменшених обсягах, транспортує російський газ до Європи навіть після лютневого вторгнення.
Але на додаток до проблем з однією українською газопровідною ниткою перекритою через дії російських військових, Росія тепер погрожує кроком, який може закрити повністю український маршрут транспортування газу до Європи, так само як це сталося з газопроводом Ямал.
Москва заявила, що накладе санкції на українську компанію Нафтогаз у відповідь на позов українців у міжнародному арбітражі проти російської компанії Газпром, за, як каже українська сторона, несплату за транзит.
Директор компанії Нафтогаз і колишній виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко наполягає, що Україна не відмовиться від позову.
«Санкції (проти української компанії) зроблять реальністю найгірший сценарій, до якого європейські уряди готувалися ціле літо - європейський газовий ринок без російського газу», - цитує Reuters Наташу Філдінґ, що спеціалізується на питаннях цін газу в компанії Argus Media.
Кому буде гірше, Європі без газу, чи Росії без прибутків?
Росії надходження за продаж газу у Європі потрібні не менше, ніж європейцям потрібен російський газ.
Але фахівці кажуть, що у разі, якщо Москва і далі буде використовувати енергію, як зброю у протистоянні з Заходом, вимагаючи, аби Європа припинила допомагати Україні, то болісніше зараз це може бути для європейців.
«Так газосховища майже заповнені на понад 90%, що очевидно добре. Але це не означає, що Європа у безпеці. Бо якщо погода буде холодною, то газу в сховищах на сувору зиму не досить. Потрібно буде купувати газ деінде. Якщо в Азії також буде холодно, то попит буде високий і там, і там. Зросте конкуренція. Очевидно, що є Норвегія та Алжир, але ті потужності використовуються майже повністю», - каже Джеймс Гендерсон.
Він наголошує, що зараз Росія насправді не має альтернативи європейським ринкам, «отже в довготерміновій перспективі російська економіка потерпатиме».
«Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі на жаль потерпає споживач», - прогнозує Джеймс Гендерсон.
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