Байден: США ніколи не визнають "безсоромну і прозору спробу Росії анексувати частину сусідньої України"

Росія в п'ятницю відзначає "анексію" українських територій. У цей день від обстрілу росіян постраждав гуманітарний конвой біля міста Запоріжжя.

Офіційні особи кажуть, що в результаті інциденту загинули щонайменше 23 людини і 28 отримали поранення. Учасники колони прямували у той район, щоб врятувати рідних з окупованої території.

У п'ятницю Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив заплановану анексію, заявивши, що вона є незаконною і «не має бути прийнята».

"Статут ООН чіткий, - сказав Гутерріш журналістам у четвер. - Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права».

Він сказав, що будь-яке рішення щодо продовження анексії не матиме «юридичної цінності та заслуговує на засудження».

Цей крок був відкинутий як нелегітимний Україною та її союзниками, які готують нові санкції проти Москви у відповідь.

Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу

Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".

"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".

Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".

"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що на церемонії в п'ятницю Путін виступить з промовою, також будуть присутні призначені Росією глави регіонів, де на початку цього тижня завершилися організовані Росією так звані референдуми.

Гутерріш заявив у четвер: «Я хочу підкреслити, що так звані референдуми на окупованих регіонах проводилися під час активного збройного конфлікту, на територіях під російською окупацією та за межами правової та конституційної системи України. Їх не можна назвати справжнім вираженням волі народу".

Він попередив, що якщо Росія піде на анексію, це стане «небезпечною ескалацією» і ще більше поставить під загрозу перспективу миру.

«Настав час відійти від краю прірви», — сказав Гутерріш.

Прес-секретар Гутерріша сказав, що голова ООН передав це повідомлення росіянам під час розмови з їхнім послом в ООН у середу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер написав у Twitter, що запевнив Зеленського, що Німеччина ніколи не визнає «так звані результати».

«Фіктивні референдуми, які проводить Путін на незаконно окупованих територіях України, нічого не варті», — сказав Шольц.

У Вашингтоні сенатор-демократ Річард Блументаль розповів про законопроект, який він і сенатор-республіканець Ліндсей Грем подали у відповідь на останні кроки Росії.

"Сенатор Грем і я представляємо сьогодні закон, який дуже вимагатиме негайного припинення економічної та військової допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним", - сказав він у четвер.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам у середу, що незалежно від того, що скаже Росія, ці території залишаються територією України.

«У відповідь ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб накласти додаткові економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб усередині та за межами Росії, які підтримують ці дії», — сказала вона.

У Раді Безпеки ООН Сполучені Штати працюють з Албанією над проектом резолюції, яка засуджує «фіктивні референдуми», закликаючи держави не визнавати жодних змін статусу України та змушуючи Росію вивести свої війська з України.

Росія, звичайно, використає своє право вето, щоб заблокувати цей захід, але це дозволить державам-членам звернутись до Генеральної Асамблеї, щоб отримати там засудження.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що ЄС планує відповісти "новими широкими заборонами на імпорт російської продукції" та розширити заборону на експорт, "щоб позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій".

"Це утримає російську продукцію від європейського ринку та позбавить Росію додаткових 7 мільярдів євро доходу", - сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі. 27 країн-членів ЄС мають схвалити санкції, щоб вони набули чинності, і блок мав труднощі з досягненням згоди щодо деяких попередніх санкцій.

"Ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю подальшу ескалацію", - сказала вона.

Українська територія, яку Росія хоче анексувати, становить близько 15% території країни.

Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.