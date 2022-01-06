Російські війська відряджені для придушення антиурядових заворушень в Казахстані

Військова організація шести пострадянських держав, в якій домінує Росія, оголосила початок того, що названо миротворчою операцією в Казахстані, де влада намагається придушити антиурядові протести.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся по допомогу до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), коли протести в деяких місцях переросли в сутички із застосуванням зброї.

В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Протести в кількох місцевостях Казахстану, зокрема у найбільшому місті країни Алмати, спалахнули три дні тому через обурення різким зростанням цін на пальне, але згодом переросли у вияв незадоволення правлячою елітою.

Державне казахстанське телебачення повідомило 6 січня, що в Алмати загинули 13 службовців поліції, а також як сказано «були ліквідовані» десятки учасників заворушень.

Президент Токаєв заявив про перегляд цін і послав уряд у відставку, але проголосив, що в Казахстані діють, за його словами навчені за кордоном терористичні банди, які захоплюють урядові будівлі і зброю.

Кореспонденти агентства Reuters в Алмати повідомляють, що не раз чули стрілянину впродовж ночі і зранку 6 січня.

Надходили повідомлення про розграбовані крамниці і підпалені в тому місті адміністративні будівлі.

Інтернет і телефонний зв’язок у Казахстані працює з перебоями, а в деяких місцевостях відсутній взагалі.

81-річний правитель Казахстану Нурсултан Назабраєв понад два роки тому пішов з президентської посади, але залишається ключовою постаттю в країні - найбільшої за територією та обсягами економіки в Середній Азії.

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