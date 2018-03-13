Ніккі Гейлі попередила, що США готові діяти в Сирії

США також закликають оголосити нове перемир’я в анклаві Східна Гута

США заявили про готовність у разі необхідності вжити заходів у Сирії для припинення хімічних атак і «нелюдських страждань», закликаючи до оголошення нового 30-денного припинення вогню в Східній Гуті.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила Раді Безпеки ООН, що перемир’я, схвалене два тижні тому, «провалилося», і розповсюдила проект нової резолюції, що закликає до оголошення 30-денного перемир’я в повстанському анклаві і в Дамаску.

«Це не перемир’я. Це продовження війни, яку ведуть режим Асада, Іран і Росія проти їхніх політичних опонентів», – заявила Гейлі.

Американський дипломат нагадала, що президент Дональд Трамп у квітні минулого року дав наказ завдати ракетних ударів по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку із застосуванням зарину, відповідальність за яку покладають на сили Башара аль-Асада.

«Ми попереджаємо будь-яку країну, яка вирішить нав’язати свою волю, використовуючи хімічні атаки і нелюдські страждання, особливо незаконний сирійський режим, що США готові вжити заходів, якщо нам доведеться», – заявила Гейлі.

Проект резолюції передбачає «безпечний, безперешкодний і стійкий доступ» до Східної Гути гуманітарних конвоїв, і «безпечну, безумовну евакуацію людей з медичних мотивів».

Гейлі звинуватила Росію в тому, що вона проголосувала за резолюцію про припинення вогню, після чого тут же скинула її з рахунків. За її словами, підготовлений США текст «не залишає можливості для лавірування».

У перші чотири дні після прийняття резолюції Росія провела щонайменше 20 щоденних бомбардувань у Дамаску і Східній Гуті, сказала Гейлі.

Посол Росії Василь Небензя в свою чергу звинуватив США та їх союзників у тому, що вони нічого не роблять, лаючи при цьому сирійський режим і «пред’являючи нескінченні претензії Росії».

Небензя назвав сирійську наступальну операцію у Східній Гуті легітимною антитерористичною операцією.

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