В Росії не виключають, що переговори з США в Женеві можуть зайти в глухий кут

Голова російської делегації, що вестиме переговори з США в Женеві, Сергій Рябков, заявив: Росія не виключає, що дипломатія може зайти в глухий кут. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви Рябкова для російських ЗМІ.

“Я нічого не можу виключати, це цілком можливий сценарій”, - заявив Рябков, додавши, що в США “не повинно бути жодних ілюзій з цього приводу”.

“Якщо ми будемо ходити по колу й повторювати одне і те ж, якщо не побачимо жодних ознак готовності іншої сторони врахувати наші пріоритети, відреагувати на них конструктивним чином, тоді діалог стане безпредметним”, - заявив Рябков.

Переговори США та Росії заплановані на 10 січня у Женеві. Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг і Державний секретар США Ентоні Блінкен також не виключали ймовірності, що шлях дипломатії може не принести успіху. В такому разі, за їхніми словами, США, НАТО та союзники будуть готові до сценарію стримування Росії шляхом санкцій та збільшення військової підтримки Україні.

“Безсумнівно, я думаю частина схеми Росії – опублікувати список абсолютно неприйнятних вимог, а потім стверджувати, що інша сторона не йде назустріч, і використовувати це як якісь виправдання для агресивних дій”, - заявив Ентоні Блінкен протягом брифінгу в Держдепі. - “Але справа в тому, що Росія добре знає, що таке неприйнятні вимоги. Але є також області та питання, в яких ми можемо працювати. Ми можемо вести діалог і побачити, чи зможемо ми покращити загальну безпеку кожного”, - додав Державний секретар США.

Він також підкреслив: у діалозі із Росією Сполучені Штати наголосять на важливості виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

“Значною мірою Україна зробила і робить більшу частину того, що від неї вимагалося - є деякі важливі речі. Пройшовшись по списку, Росія практично нічого з цього не зробила. І насправді вона не тільки не робить того, що від неї вимагається, але й активно робить протилежне в багатьох сферах. Тому знову ж таки, це випробування для Росії. Якщо вона серйозно ставиться до вирішення ситуації на сході України, дипломатично і в мирний спосіб, шлях для цього - Мінські домовленості”, - заявив Державний секретар.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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