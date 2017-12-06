Державна дума Росії обмежує права журналістів «Голосу Америки» і Радіо Свобода

Державна дума Росії винесла в середу рішення про заборону журналістам «Голосу Америки» і Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода у доступі до законодавчого органу країни – Державної думи.

Рішення Державної думи винесено наступного дня після того, як Міністерство юстиції РФ визнало дев’ять ЗМІ, фінансованих урядом США, «іноземними агентами».

Це рішення змушує американські ЗМІ дотримуватися цих самих вимог, яким підлягають фінансовані закордонними установами неурядові організації, на основі закону, прийнятого у 2012 році. Відтепер іноземні ЗМІ, якщо вони передають для російських слухачів і глядачів, муситимуть повідомляти, що вони є «іноземними агентами».

Вони будуть змушені подавати регулярні звіти про своє фінансування, мету передач, як вони витрачають свої гроші й те, хто їхні керівники.

Представниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила у вівторок репортерам, що це «неправильний» крок і що Державний департамент занепокоєний, що новий статус може спричинити переслідування американських журналістів.

Прийняте у вівторок рішення Москви було відплатним заходом у зв’язку з тим, що минулого місяця Вашингтон змусив базоване у США, але фінансоване Кремлем російське телебачення RT, тобто Russia Today, зареєструватися, згідно з законом FARA. Закон вимагає від осіб, які ведуть діяльність як агенти іноземних урядів, офіційно виявити характер своїх відносин.

Російські офіційні особи кажуть, що прийнятий законодавцями Державної думи законопроект є «симетричною відповіддю» на те, що вони називають тиском США на російські засоби масової інформації.

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