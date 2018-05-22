Російські законодавці обмірковують заборону на імпорт деяких товарів із Сполучених Штатів та інших «недружніх» країн

Державна дума Росії схвалила законопроект, який передбачає накладення зустрічних, як сказано, «болючих» торговельних санкції проти Сполучених Штатів та інших країн, які названо «недружніми».

Під час третього і кінцевого читання документа законодавці твердили, що метою зустрічних санкцій – є в основному гарантувати «безпеку та інтереси» Росії. Як передбачається, законопроект легко буде прийнятий у Раді Федерації, після чого його підпише президент Путін.

Законопроект надає російському лідеру широкі повноваження накласти заборону на імпорт товарів із Сполучених Штатів та інших країн, які, на думку Кремля, вороже ставляться до Росії.

Рішення дозволити Кремлеві визначити те, на котрі американські товари буде накладено заборону, – включно з важливими медикаментами, яких не виробляють у Росії – може завдати удару російським споживачам і бізнесу.

Ці юридичні заходи загально вважається реакцією Кремля на переважно американські санкції, накладені на російські компанії з приводу того, що Білий дім вважає «шкідливою російською діяльністю».

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