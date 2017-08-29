Росія: військові навчання не будуть використані для проведення вторгнення

Росія заявила у вівторок, що спільні з Білоруссю військові навчання матимуть виключно оборонний характер, і відкинула, як сказано, фальшиві звинувачення, що вони можуть бути використані для вторгнення до Польші, Литви або України.

У запланованих на наступний місяць навчаннях, які матимуть назву Захід-2017, візьме участь майже 13 тисяч російських і білоруських військовослужбовців і приблизно 700 одиниць техніки. Про це повідомили російські інформаційні агентства, посилаючись на заяву заступника міністра оборони Олександра Фоміна.

Він також сказав, ці числа відповідають міжнародним нормам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс уважно спостерігатиме перебіг навчань і закликав, щоб вони були відкритими і відповідали юридичним нормам.

Заступник міністра оборони Білорусі Олег Білоконєв заявив у вівторок, що всі війська і техніка, які прибудуть на навчання, після їх закінчення будуть виведені з країни, повідомило інформаційне агентство Інтерфакс.

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