Здобутки російських військ в Україні за добу «обмежені», каже Лондон

Британське міністерство оборони в оприлюдненій зранку 2 березня короткій оцінці становища в Україні на сьомий день вторгнення Росії каже, що «досягнення» росіян обмежені.

Узагальнена оцінка британського оборонного відомства зведена до трьох пунктів:

«Хоча є повідомлення, що російські військові зайшли в центр Херсона на півдні, загалом за минулу добу їхні досягнення були обмежені. Це, напевне, спричинене поєднанням їхніх триваючих проблем з логістикою і потужним українським опором.

Важка російська артилерія та авіація впродовж доби далі завдавали ударів про міським масивам, головно зосередившись на містах: Харків, Київ, Маріуполь і Чернігів.

Кількість цивільних вимушених втікати від вторгнення Путіна згідно з повідомленнями перевищила 660 000».

За даними українських військових у середу зранку з Харкова повідомляли про висадку російського десанту.



Тим часом західні ЗМІ стежать за наступом з на Київ з півночі і кажуть, що велика колона російської військової техніки за кілька десятків кілометрів від української столиці і далі майже не просувалася.

Західні коментатори кажуть, що у початковій фазі російської війни в Україні Росія фактично зазнала поразки, не досягнувши своєї мети - швидко завдати поразки українським силам.

Але вони припускають, що друга фаза очевидно буде брутальніша, бо російські військові зайшли у деякі українські населені пункти, а російські бомби і ракети далі падуть на українські міста.

Коментатори вважають, що українська оборона зараз значною мірою покладається на західну підтримку і багато країн Європи на додаток до США та інших держав кажуть, що негайно постачають зброю - протитанкові і протиповітряні переносні ракети.

Тим часом надходять повідомлення, що попередні сподівання на постачання Україні виготовлених в радянські часи бойових літаків з деяких посткомуністичних країн ЄС наразі не втілюються.