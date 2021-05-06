Російські війська стягнуті до України залишаються під увагою США і Європи

У Сполучених Штатах і в Європейському Союзі кажуть, що скупчення російських військ біля кордону з Україною на Донбасі, а також в анексованому кримському півострові надалі залишається підставою для стурбованості.

В той час як державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер 6 травня почав у Києві переговори з українськими керівниками про «триваючу російську агресію», західні джерела повідомляють, що оголошене Росією відведення скупчених раніше військ є лише частковим.

«Ми вимушені звертати увагу на те, що відбувається на українському кордоні з Росією», - сказав 6 травня верховний представник ЄС з питань зовнішніх відносин та безпеки Жозеп Борель перед зустріччю європейських міністрів оборони у Брюсселі.

Приблизно 80 000 російських військових залишаються на різних ділянках кордону з Україною.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет назвав «агресію Росії на українських кордонах» одним із ключових питань наради.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з понад 100 тисяч стягнутих впродовж минулого місяця.

«Чільний представник міністерства оборони сказав, що приблизно 80 000 російських військових залишаються на різних ділянках кордону з Україною, що і надалі є найбільшою силою зосередженою там відтоді, як Москва анексувала Крим 2014 року», - повідомляє газета.

Цитований представник сказав, що деякі російські військові підрозділи перед 1 травня були відведені до своїх постійних місць розташування, як це оголосили у Москві раніше, але «багато підрозділів залишили свою техніку та бронемашини, що є сигналом про можливе повернення, якщо президент Путін вирішить знову їх задіяти».

«Отже російська військова присутність залишається вищою, ніж була перед нещодавньою ескалацією», - цитує американського урядовця також газета Wall Street Journal.

New York Times також переповідає слова радника НАТО, відставного американського генерала Майкла С. Репасса, про те, що дії російських військових свідчать, «що вони можливо захочуть повернутися, коли час та умови будуть більш сприятливі для Росії... Це станеться знову».

Заява міністрів G7

У документі схваленому 5 травня у Лондоні за результатами переговорів міністрів закордонних справ країн так званої «Великої сімки» Росію звинувачено у продовженні «безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки».

«Це включає велике скупчення російських військових сил на кордонах України та в нелегально анексованому Криму, її злісні дії, спрямовані на підрив демократичних систем в інших країнах, її злісні кібер дії та використання дезінформації», - йдеться в комюніке.

Окремий параграф повторює заклики до Росії зменшити напруженість з Україною та підкреслює підтримку української незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Там міститься осуд нових російських намагань заблокувати доступ до частин акваторії Чорного моря та перешкоджати доступу до українських портів в Азовському морі.

Західні представники висловили жаль, що Москва не відгукнулася на пропозиції Києва про зустріч для обговорення проблем.

Стосовно Росії комюніке, підписане також представником ЄС, згадано ув’язнення і «політично вмотивовані обвинувачення» російського опозиційного діяча Олексія Навального, «отруєного нервово-паралітичною речовиною військового зразка».

«Ми повторюємо зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Попри це ми далі зміцнюватимемо наші колективні можливості і можливості наших партнерів, щоб діяти у відповідь і стримувати російську поведінку, яка загрожує заснованому на правилах світовому порядку, включно зі сферами кібербезпеки та дезінформації. Ми далі залучатимемо Росію до вирішення регіональних криз і спільних глобальних викликів, таких як кліматичні зміни, контроль над озброєннями, роззброєння і непоширення зброї масового знищення та мирний сталий економічний розвиток і захист довкілля в Арктиці», - наголошує документ.

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