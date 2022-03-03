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Британська оцінка стану російської війни в Україні на ранок 3 березня
Британська військова розвідка, яка щодня поширює короткі зведення даних про головні аспекти перебігу російської війни в Україні, каже, що станом на ранок 3 березня велика колона російської військової техніки на північних підступах до Києва майже не просунулася.
Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України в розлогому повідомленні, поширеному зокрема через Фейсбук, каже, що російські війська «не досягли успіху майже на всіх напрямках».
Українські військові окремо просять «блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти» до обачності при поширенні інформації про обстріли у реальному часі.
«Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!», - сказано у повідомленні.
Текст повідомлення в Твіттері від служби розвідки британського міністерства оборони:
- Головна частина великої російської колони, що просувається до Києва на відстані понад 30 кілометрів від центру міста, затримана запеклим українським опором, механічними поломками та заторами. Колона за останні три дні ледве домоглася невеликого помітного просування.
- Попри масовані російські артобстріли міста Харків, Чернігів і Маріуполь залишаються в українських руках. Окремі російські підрозділи увійшли в Херсон, але військове становище там залишається нечітким.
- Російське Міністерство оборони було вимушене визнати, що у війні Путіна загинули вже 498 російських солдатів і 1597 зазнали поранень, але справжня кількість загиблих і поранених майже певно є значно вищою і буде далі зростати.
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ООН каже, що Україну полишили вже 1 мільйон біженців від російської війни
Агентство Організації Об’єднаних Націй з питань біженців вважає, що впродовж тижня після нового вторгнення Росії в Україну вже мільйон людей перетнули переважно західні українські кордони, шукаючи прихистку.
Раніше лунали оцінки, що кількість біженців з України може досягти 4 - 5 мільйонів - ще до того, як Росія масово застосувала ракети, артилерію та авіацію проти Харкова, Києва, Маріуполя та багатьох інших українських міст, вразивши житлові масиви.
«Всього лише впродовж семи днів ми стали свідками втечі мільйона біженців з України в сусідні країни», - пише у Твіттері голова агентства ООН Філіппо Ґранді, - «для багатьох мільйонів в Україні пора, щоб гармати замовкли, щоб можна було надати гуманітарну допомогу для порятунку життя».
Сотні країн світу голосуванням представників в ООН закликали Росію негайно припинити кровопролиття і забрати російські війська з України.
Російське міністерство оборони неодноразово заявляло, що не воює проти цивільних і російський речник у Москві казав, що з Києва біженців можуть виїхати зокрема через Васильків, що на південний захід від української столиці.
Але сам Васильків став ціллю нищівних російських обстрілів від самого початку нової війни.
Польща стала однією з країн, куди подалося найбільше біженців з України, і польський уряд та громадські організації докладають велетенських зусиль, щоб забезпечити прибулих дахом над головою і їжею.
Через польську територію також доправляється переважна частина гуманітарної та військової допомоги з Європи в Україну.
- Голос Америки
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Їжа закінчується, ситуація критична – інтерв’ю з родичкою працівника ЧАЕС, який перебуває у заручниках росіян
«У середу, 23-го лютого, зміна ЧАЕС, як звичайно, відправилась на нічну зміну. А зранку у четвер мій близький родич зателефонував і сказав, що там чутні вибухи і їм сказали залишатися на станції», - розповідає Наталія (із міркувань безпеки ГА не розголошує її прізвище). Жінка мешкає в Німеччині, але продовжує підтримувати зв’язок із близькою людиною, яка стала одним із заручників персоналу ЧАЕС, захопленого російськими військами.
У перший день війни, 24 лютого, збройні сили Російської Федерації захопили ДСП «Чорнобильська АЕС». З того часу, та ж зміна із 95 працівників залишається на майданчику.
«Замість 12-ти годин, які зазвичай триває зміна, вони там понад 144 години виконують свої обов’язки. Роботи там багато, тобто часу спати, враховуючи, що це була нічна зміна, а персоналу там, зазвичай, мінімум, мало. Вони дуже втомлені, зморені, не їли, не спали, навіть одягу чистого там нема, мило, миючі засоби закінчуються, тобто нормальних умов там взагалі немає. Їх взяли в заручники, але немає жодних умов, щоб вони могли працювати нормально», - говорить жінка.
За її словами, на станції також холодно, люди, зазвичай, працюють у зимовому одязі, а її родич спить на столі, закутаний у фуфайки. Роблять працівники це по черзі, хоча б по три години, щоб зовсім не втратити глузд, каже вона.
Також Наталія, чий родинний зв’язок із працівником ЧАЕС, Українська служба "Голосу Америки" змогла підтвердити, розповідає, що якщо зміну спочатку годували два рази на добу, то тепер лише один. Усі, й працівники ЧАЕС, й бійці Нацгвардії, і медперсонал, та російські військові харчуються в одній їдальні. Усі цукерки та печиво, говорить вона, що були в кабінетах, шухлядах, вже з’їли.
До суботи на станції працював мобільний та Інтернет-зв'язок, який зараз є недоступним. Це сталося після того, як на території ЧАЕС побували знімальні групи російського телебачення, говорить жінка.
«Спеціалістів також не вистачає. Проблема ще в тому, що прилади треба також частково ремонтувати, вони можуть вийти ладу, тобто постачати треба не тільки їжу, але й запчастини», - розповідає Наталія.
Крім працівників, на території ЧАЕС також перебувають нацгвардійці, медперсонал Славутицької міської лікарні, пожежники та 4 «сталкери», які попросили прихистку – усього близько 300 громадян України. У Міноборони Росії 26-го лютого заявили, повідомляє ТАСС, про досягнення домовленності про спільне забезпечення безпеки на ЧАЕС силами ВДВ Росії та військовослужбовцями Нацгвардії. Але Державна інспекції ядерного регулювання України повідомила в листі до Голоса Америки, що військова частина Національної гвардії, яка охороняла об’єкт, була роззброєна, 150 нацгвардійців перебувають у полоні.
Критична ситуація на ЧАЕС та взагалі щодо ядерної безпеки в Україні в умовах війни також піднімалася на засідання МАГАТЕ у середу, 2 березня.
У своїй заяві до Ради керуючих МАГАТЕ генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що напередодні отримав лист від Державної інспекції ядерного регулювання України з проханням про "негайну допомогу для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС та інших ядерних об'єктів в країні". Гроссі сказав, що вони почали консультації для вирішення цього запиту.
На зустрічі він також закликав "до стриманості від усіх заходів або дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерного та іншого радіоактивного матеріалу, а також безпечної експлуатації будь-яких ядерних об'єктів в Україні, оскільки будь-який подібний інцидент може мати серйозні наслідки, посилюючи людські страждання і завдаючи шкоди навколишньому середовищу".
«Надзвичайно важливо, щоб співробітники спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» могли безпечно та ефективно виконувати свою роботу, а їх особисте благополуччя гарантували ті, хто встановив контроль», – зазначив Генеральний директор МАГАТЕ.
Незважаючи на обставини, повідомив він, українські атомні електростанції працюють у штатному режимі, але серйозна небезпека залишається.
«Це перший випадок військового конфлікту в країні, де існують об'єкти великої, давно запровадженої програми атомної енергетики, яка в даному випадку також включає місце аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС», - йдеться в заяві.
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