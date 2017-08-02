Reuters: цього року збільшується кількість загиблих росіян у Сирії

Згідно з даними Міністерства оборони РФ, цього року в Сирії загинуло вже 10 російських військовослужбовців. Проте, на основі даних від родин, знайомих, друзів і місцевих органів влади, дійсне число убитих учетверо більще. У порівнянні з даними за минулі 15 місяців, кількість убитих значно збільшилась, причому кожний випадок підтверджений більше, ніж однією собою, які знали загиблих.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, ці дані, за всіма ознаками, значно применшені, оскільки військові командири заохочують родини загиблих не розголошувати даних. Втрати в сирійському конфлікті – це делікатна тема в російських ЗМІ, зокрема перед запланованими на наступний рік президентськими виборами, фаворитом яких вважається Володимир Путін.

Масштаби втрат серед російських військових в Сирії – це державна таємниця. Крім цього, Росія відкрито не визнає участі в конфлікті цивільних приватних контрактників, які борються поруч військових як найманці. Міністерство оборони РФ відмовилось від відповіді на запитання Reuters у цій справі.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у середу репортерам, що російські приватні особи, які воюють пліч-о-пліч із сирійською армією – це добровольці, і що уряд не надсилав їх туди. «Якщо вони російські громадяни в Сирії як добровольці тощо, вони не мають нічого спільного з державою», сказав Пєсков.

Із 40 убитих останнім часом у Сирії росіян, на основі даних Reuters, 21 – приватний контрактник, і 17 – військововслужбовці. Статус двох інших осіб – поки що невідомий.

Якщо на початку участі в сирійському конфлікті російські війська надавали повітряну підтримку силам президента Башара аль-Асада, то кількість загиблих вказує на розширення дій сухопутних військ.

Останнім разом російські війська втратили льотчиків у серпні минулого року, то лише протягом одного дня у січні цього року загинуло вже шестеро військових контрактників.

Російські органи влади виявили, що протягом 15-місячного періоду у 2015 і 2016 роках загинули 23 військовослужбовці, тоді як за даними агентства Reuters, кількість загиблих сягала 36 осіб, але це число включало також приватних контрактників.

Чим керуються росіяни, які підписують контракти на службу в Сирії. З розповідей приятеля одного із загиблих – таки це грощі. Приватним військовим контрактникам, які тісно співпрацюють з Міністерством оборони, обіцяно місячну зарплату в шість тисяч доларів, тобто приблизно дев’ять разів більше пересічної російської зарплати.

Навіть після смерті тих росіян, які загибли в Сирії, доступ до їх могил обмежений, і для того, щоб піти на цвинтар, потрібно пред’явити особисті документи і надати інформацію про загиблого.

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