Принаймні 100 загиблих та сотні зруйнованих будинків внаслідок торнадо у чотирьох штатах США

Близько ста людей загинули внаслідок кількох торнадо у штаті Кентукі. Влада штату попередила, що кількість загиблих може збільшитись, так як пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Стихія, що трапилась у пятницю, зачепила ще чотири штати: Арканзас, Теннессі, Міссурі та Іллінойс. Потужні смерчі, за словами синоптиків, не є типовими для зими в цьому регіоні.

Зруйновані сотні житлових будинків та підприємств, пожежні та поліцейські відділки. У місті Мейфілд під час торнадо на фабриці, що виробляє свічки, працювало 110 людей. Станом на неділю лише 40 з них вдалося врятувати, приміщення фабрики зруйноване.

Президент США Джо Байден в суботу провів розмову з губернаторами п’яти штатів, які постраждали від торнадо. Байден оголосив “надзвичайний стан” у Кентуккі, що дозволить владі штату використовувати федеральні кошти для рятувальних робіт.

Байден написав у Твіттері: “Мене поінформований про руйнівні торнадо в центральній частині США. Втратити кохану людину внаслідок такої стихії - це неймовірна трагедія. Ми працюємо з губернаторами, щоб забезпечити їх усім, чого вони потребують. Пошуки постраждалих і оцінка збитків тривають.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав ці торнадо “найбільш руйнівними в історії штату”.

“Це один із найсмертельніших торнадо, які ми коли-небудь переживали. Думаю, це буде найдовша і найсмертельніша стихія в історії США”, - заявив губернатор Бешир в інтерв’ю каналу CNN.

У штаті Теннессі повідомляють про загибель щонайменше 4-х людей внаслідок стихії.

Офіс губернатора Міссурі повідомив, що принаймні двоє людей загинули і більше людей отримали поранення внаслідок обвалу будівель. За попередніми оцінками, у штаті зруйновані або пошкоджені сотні будинків.

У штаті Арканзас торнадо обвалив будинок престарілих. Принаймні одна людина загинула, ще 20 людей опинились під руїнами обваленого будинку.

Тим часом вчені попереджають, що внаслідок глобального потепління стихії стають вже потужнішими і трапляються все частіше. Особливу загрозу це становить для регіонів, притаманних для екстремальної погоди.

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