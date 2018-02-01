Символ парламентаризму - Вестмінстерський палац у Лондоні планують зачинити на ремонт

Британські депутати у середу схвалили план ремонту історичної будівлі, який передбачає, що парламент виїде із всесвітнього відомого Вестмінстерського палацу упродовж ремонтних робіт, які почалися вже зараз.

Згідно з планом, переїзд відбудеться після 2025 року на приблизно 6 років, що дозволить провести ремонт, загальна вартість якого за різними даними сягатиме від £3,5млрд. до £5,6млрд. ($4,97-7,95млрд.)

Низка депутатів перед голосуванням наголошували на потребі пильного спостереження за розмірами витрат.

Британський парламент буде працювати не у стінах Вестмінстера вперше з 1941 року, коли вибух бомби, скинутої з німецького літака, зруйнував приміщення Палати громад.

Згідно з планом Палата громад і Палата лордів засідатимуть у будівлях неподалік у центрі міста.

Ремонтні роботи у частинах палацу в центрі Лондона відбуваються вже зараз, але при цьому парламент працює у звичному режимі і будівля відкрита для відвідувачів.

Зараз у Вестмінстерському палаці працюють близько 8 000 людей і близько мільйона відвідують щороку.

Причиною нагального ремонту називають вік палацу і зношеність, або застарілість інфраструктури, що за останні 10 років призвело до 60-ти серйозних аварійних випадків.

Мова йде про електромережу, встановлену переважно після Другої світової війни, і старі трубопроводи, а також старий дах і азбестові елементи внутрішнього оздоблення, які можуть загрожувати здоров’ю.

Лише минулого року проблеми з електроосвітленням призвели до пожежі, яка могла знищити частину будівлі, якби не була вчасно виявлена.

Вестмінстерський палац у теперішньому вигляді був збудований у ХІХ сторіччі на місці зруйнованої пожежею старішої будівлі.

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