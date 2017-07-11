Нездатність "Борисполя" домовитися з Ryanair та суперечки про вплив олігархів в Україні

В Україні лунають заклики до усунення з посади керівника столичного аеропорту “Бориспіль” після того, як одна з найбільших європейських авіакомпаній Ryanair оголосила про зрив планів приходу на український ринок.

Критики кажуть, що зрив підтверджує панування в українській економіці потужних монополістів-олігархів, які захищають свої інтереси, не допускаючи конкурентів.

Директор "Борисполя" Павло Рябікін відкинув звинувачення і назвав неприйнятними деякі вимоги Ryanair, зокрема 80% знижку на оплату за рейс Київ - Лондон.

Деякі коментатори називають новину ударом по обіцянках президента Порошенка і прем’єр-міністра Гройсмана полегшити ведення бізнесу в Україні та привабити дуже потрібні закордонні інвестиції.

Базована в Ірландії Ryanair вже продавала квитки на деякі рейси, які з жовтня сполучали б Київ та Львів з Лондоном, Манчестером в Англії, а також з Ейндховеном у Нідерланах та столицею Швеції - Стокгольмом.

Невиконання зобов’язань аеропортом Києва призведе до втрати понад 500 тисяч клієнтів та 400 робочих місць в аеропорту лише у перший рік, що було би значним поштовхом для української економіки.

Але у вівторок Ryanair оприлюднила заяву про скасування усіх планованих рейсів через провал переговорів з київським аеропортом "Бориспіль", що є державним підприємством.

Компанія не пояснює, що саме зробив аеропорт, але звинуватила українську сторону у невиконанні укладеної ще у березні “угоди про зростання, досягненої у Міністерстві інфраструктури з представниками аеропорту і чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним”.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян поклав відповідальність на Павла Рябікіна і заявив, що у середу внесе на засідання кабінету міністрів подання про звільнення керівника “Борисполя”.

Павло Рябікін відкидає підозри, що він діє в інтересах українського підприємця Коломойського, котрий контролює компанію Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Він стверджує, що "Бориспіль" має бути вузловим (“хабовим”) аеропортом і заробляти більше на транзитних міжнародних пасажирах.

За словами директора “Борисполя”, Ryanair вимагає від українського аеропорту невигідних, на його думку, знижок з пасажирських зборів та інших пільг, а також домагається, щоб у контрактах була умова про розгляд можливих диспутів в судах Англії, а не України.

Рябікін вказує, що Ryanair пропонує сполучення з “другорядними” аеропортами (Станстед/Лондон, Скавста/Стокгольм, Ейндховен, Манчестер) і низьку частоту рейсів.

Компанія Ryanair відома тим, що пропонує пасажирам квитки за дуже низькі ціни і заробляє на величезному пасажирообігу та на продажу супутніх послуг.

Керівниця Львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська також заявила, що “Бориспіль” винен у зриві проекту.

Значна кількість українців, щоб зекономіти гроші на авіаподорожах, їдуть до сусідньої Польщі та інших країн, щоб там скористатися дешевшими квитками так званих “бюджетних” авіакомпаній.

Ryanair стверджує, що його відмова від українського ринку означає втрату аеропортами України понад 500 тисяч пасажирів і скасування 400 робочих місць.

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